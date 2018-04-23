Больничная касса объясняет: на компенсацию в 40 евро можно только посидеть в кресле у зубного врача?

1. Компенсацию сработает лучше, если сходить все равно к какому врачу, а после попросить у Больничной кассы возврата

Как при поддержке государства мы можем получить в Эстонии больничное лечение на самом высоком уровне, по тем же принципам теперь работает и лечение зубов, которое до сих пор не было доступно при участии Больничной кассы. И у зубных врачей теперь есть договор и договорные цены.

Цены на лечение зубов очень различаются, в зависимости от клиники. Общий прейскурант на услуги, которые компенсирует Больничная касса, дает человеку чувство уверенности, что он везде сможет получить равное лечение за одни и те же деньги. Это, будем надеяться, облегчит и выбор врача, поскольку у людей нет, да и не должно быть всесторонних знаний о том, как формируются цены на медицинские услуги, и какая плата является справедливой.

Кроме того, для пациента намного удобнее, если сумма скидки автоматически высчитывается у врача и позже не нужно тратить время на заполнение ни одного ходатайства или документа. Заключение договора с Больничной кассой сделано очень простым, чтобы каждый зубной врач при желании мог удобнее предложить скидку своим клиентам.

2. Многие зубные врачи не согласны присоединяться к компенсации.

К апрелю этого года скидку можно использовать к 270 кабинетах стоматологической помощи по всей Эстонии. За первые три с половиной месяца компенсацией успели воспользоваться 82 000 человек на общую сумму в 3,8 миллиона евро. Новые партнеры появляются постоянно, а найти самого ближайшего к себе врача можно на карте страницы Больничной кассы.

Мы предполагаем, что в следующие годы договор с нами заключат ¾ всех зубных врачей, а компенсацией воспользуется как минимум половина населения. Через десять лет, благодаря хорошей профилактической работе, можно будет увидеть серьезное снижение болезней зубов. Целью не является охватить договором абсолютно всех врачей, или добиться того, чтобы все люди использовали компенсацию каждый год в полном объеме – важно, чтобы стоматологическая помощь стала доступнее, чем прежде, именно для тех, кто в ней больше всего нуждается. Такие серьезные изменения никогда не происходят за сутки, но компенсация – это первый шаг в правильном направлении, чтобы лечение зубов было доступным для людей (разных социально-экономических возможностей), и через пять, и через 10 лет.

3. Слишком низкие цены не позволяют зубному врачу оказать квалифицированное лечение