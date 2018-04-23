Больничная касса объясняет: на компенсацию в 40 евро можно только посидеть в кресле у зубного врача?

Компенсация на лечение зубов вызвала у людей, особенно у стоматологов, противоречивые мнения. Больничная касса привела самые распространенные мнения о компенсации и объясняет свою позицию по ним, пишет Postimees.
1. Компенсацию сработает лучше, если сходить все равно к какому врачу, а после попросить у Больничной кассы возврата
Как при поддержке государства мы можем получить в Эстонии больничное лечение на самом высоком уровне, по тем же принципам теперь работает и лечение зубов, которое до сих пор не было доступно при участии Больничной кассы. И у зубных врачей теперь есть договор и договорные цены.
Цены на лечение зубов очень различаются, в зависимости от клиники. Общий прейскурант на услуги, которые компенсирует Больничная касса, дает человеку чувство уверенности, что он везде сможет получить равное лечение за одни и те же деньги. Это, будем надеяться, облегчит и выбор врача, поскольку у людей нет, да и не должно быть всесторонних знаний о том, как формируются цены на медицинские услуги, и какая плата является справедливой.
Кроме того, для пациента намного удобнее, если сумма скидки автоматически высчитывается у врача и позже не нужно тратить время на заполнение ни одного ходатайства или документа. Заключение договора с Больничной кассой сделано очень простым, чтобы каждый зубной врач при желании мог удобнее предложить скидку своим клиентам.
2. Многие зубные врачи не согласны присоединяться к компенсации.
К апрелю этого года скидку можно использовать к 270 кабинетах стоматологической помощи по всей Эстонии. За первые три с половиной месяца компенсацией успели воспользоваться 82 000 человек на общую сумму в 3,8 миллиона евро. Новые партнеры появляются постоянно, а найти самого ближайшего к себе врача можно на карте страницы Больничной кассы.
Мы предполагаем, что в следующие годы договор с нами заключат ¾ всех зубных врачей, а компенсацией воспользуется как минимум половина населения. Через десять лет, благодаря хорошей профилактической работе, можно будет увидеть серьезное снижение болезней зубов. Целью не является охватить договором абсолютно всех врачей, или добиться того, чтобы все люди использовали компенсацию каждый год в полном объеме – важно, чтобы стоматологическая помощь стала доступнее, чем прежде, именно для тех, кто в ней больше всего нуждается. Такие серьезные изменения никогда не происходят за сутки, но компенсация – это первый шаг в правильном направлении, чтобы лечение зубов было доступным для людей (разных социально-экономических возможностей), и через пять, и через 10 лет.
3. Слишком низкие цены не позволяют зубному врачу оказать квалифицированное лечение
Прейскурант услуг пересмотрен и обновлен в начале 2018 года, а цены поднялись по сравнению с прошлым годом на 19 процентов. Присоединившиеся в этом году к компенсации заведующий клиники Dentes A&E Каур Кирьянен и руководитель клиники Uku Hambaravi Виктория Хярмик недавно сказали в газете Sakala, что решили заключить договор, поскольку хотели пойти навстречу своим клиентам. И руководитель Вильяндиской стоматологической клиники Крис Аллик признал в той же статье, что с новыми ценами можно предложить хорошую услугу. В Вильяндиском уезде, где сначала компенсацию могли предложить меньшинство врачей, на сегодняшний день компенсацию можно использовать в 12 кабинетах, половина из которых находятся в Вильянди.
Компенсация, которая поддерживает человека в регулярном осмотре состояния здоровья полости рта, помогает предотвратить усугубление проблемы и при помощи врача напомнить основные принципы здоровья полости рта.
4. За 40 евро можно только посидеть в кресле у зубного врача
Приведем конкретный пример: за 80 евро, половину из которых человек платит сам, а половину – Больничная касса, можно за один визит получить:
- обезболивание и три маленькие пломбы;
- обезболивание, две маленькие пломбы и удаление камней с четырех зубов;
- обезболивание и удаление двух зубов.
Беременные женщины, матери маленьких детей, пенсионеры, люди с частичной и отсутствующей трудоспособность могут получить в качестве компенсации на лечение зубов 85 евро в год.
5. От 40 или 85 евро мало пользы, если у человека во рту серьезные проблемы
Вопрос компенсации сложных проблем с зубами нуждается в решении. В этом году Больничная касса в сотрудничестве с отраслевыми обществами разрабатывает основные идеи, как обеспечить таких людей нужной услугой в достаточном объеме.
За неизбежное лечение зубов всегда платит Больничная касса, это бесплатно для всех, в том числе, для людей, не имеющих страховки. Необходимость неизбежной помощи определяет врач. В нее входят и удаление зуба при сильном воспалении, открытие абсцесса и так далее. Неизбежную помощь оказывает не каждый врач и до похода к доктору это нужно проверить. Подробнее читайте здесь.
6. Компенсация нужно давать не всем, а только тем, кто в ней больше всего нуждается
Лечение зубов, безусловно, затратно. Компенсация в 40 евро предназначена для того, чтобы, прежде всего, люди, которые именно по экономическим причинам давно не ходили на проверки к врачу, сделали это теперь. Это первый шаг, чтобы понять ситуацию со здоровьем полости рта населения, напомнить основные принципы и при необходимости начать лечение.
Больничная касса надеется на хорошее сотрудничество с зубными врачами, которые напомнят людям золотые правила гигиены полости рта, чтобы держать зубы здоровыми и предотвратить усугубление проблемы: при жажде пей воду, между приемами пищи выдерживай паузу, как минимум, в три часа (и сладкие напитки являются приемом пищи для зубов), чисти зубы два раза в день, как минимум, по две минуты, питайся здоровой пищей, и проверяй зубы у врача один раз в год.