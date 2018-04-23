Circle K: использование биоприсадок потребует строгого надзора за качеством топлива

«Биотопливо, содержащееся в моторном горючем, произведенное из природных материалов, более капризное, чем сделанное из обычных ископаемых энергоносителей. Поэтому контроль за его качеством на автозаправках должен быть строгим, - сообщил в переданном пресс-релизе Иво Попп. - Поскольку биотопливо чувствительно к содержанию воды, управление качеством для продавцов горючего особенно важно».

Обычно вода оказывается в топливном баке в результате конденсации на его внутренних стенках. При соприкосновении с содержащим этанол бензином вода связывается с этанолом и, при наличии определенного количества воды, в топливном баке возникают две фракции — насыщенная алкоголем в нижнем слое и содержащая бензин — в верхнем.

«Отделение алкоголя от бензина может привести к снижению октанового числа бензина, в результате чего он перестанет соответствовать требованиям, а насыщенный алкоголем нижний слой топлива для использования в двигателе не годится, - отметил Попп. - Точно так же вода негативно влияет и на дизельное биотопливо: существует опасность, что вода, смешавшись с ним, спровоцирует рост числа микробов, которые в итоге засорят топливные фильтры автомобиля».

С 1 мая этого года в Эстонии вступят в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны будут добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в размере не менее 3,1 процента.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что за принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о жидком топливе (361 SE) проголосовали тогда 74, против – 7 депутатов.

В соответствии с новой версией закона, в Эстонии, согласно нормам ЕС, к 2020 году доля биодобавок в разрешенном к использованию топливе должна составлять не менее 10%.

Согласно закону, с мая нынешнего года продавцы топлива будут обязаны продавать топливо, содержащее не менее 3,1% биодобавок в пересчете на энергоемкость. Обязанность добавлять биотопливо не будет применяться к зимнему дизельному топливу с ноября 2018 года по конец марта 2019 года.