Кохтла-Ярве меняет технологию ремонта дорог

Конкурс на ямочный ремонт проведен, сейчас идет квалификация участников, и к концу апреля планируется заключить договор с победителем, который сразу же приступит к работам на самых проблемных местах городских дорог.

Технология ремонта дорог картами заключается в том, что асфальт на разбитом участке вырезается и после соответствующей обработки на полотно кладется новый. В прошлом году так был сделан частичный ремонт дороги на улице Олеви.