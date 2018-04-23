Кохтла-Ярве меняет технологию ремонта дорог

В этом году ямочный ремонт дорог в Кохтла-Ярве будет производиться не посредством посыпки крошкой, как прежде, а так называемыми картами. Он будет выполнен во всех частях города, пишет «Северное побережье».
Конкурс на ямочный ремонт проведен, сейчас идет квалификация участников, и к концу апреля планируется заключить договор с победителем, который сразу же приступит к работам на самых проблемных местах городских дорог.
Технология ремонта дорог картами заключается в том, что асфальт на разбитом участке вырезается и после соответствующей обработки на полотно кладется новый. В прошлом году так был сделан частичный ремонт дороги на улице Олеви.
Что касается капитального ремонта, то, как известно, государство в рамках дотации на транзитные дороги выделило Кохтла-Ярве один миллион евро. Эти средства пойдут на работы по реконструкции дороги на улице Калеви и Ярвекюла-теэ. В ходе нее будет проведена реконструкция перекрестков Ярвекюла-теэ и улицы Калеви, улиц Калеви и Олеви и перекрестка возле торгового центра Vironia, а также обновлено уличное освещение и построены велопешеходные дороги и тротуары.