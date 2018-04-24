вторник, 24 апреля 2018 г.
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Как Маленький принц спас Лиса и остановил геноцид

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Скриншот трейлера.

ФОТО: screenshot

Представьте, что Маленький принц потерпел крушение в выжженной пустоши из «Безумного Макса» и отправился на поиски Лиса под мрачный ритмичный саундтрек в сопровождении других одичавших Лисов, прибавьте к этому устроившего геноцид дядюшку-диктатора, и получится новая лента культового режиссера Уэса Андерсона.

Новый мультфильм Андерсона «Остров собак», выполненный в технике стоп-моушен-анимации, стал первым в истории анимационным фильмом, открывшим Берлинский кинофестиваль. На Берлинале лента была удостоена Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, и такую оценку на самом политизированном кинофоруме Европы она получила неслучайно: в истории о дружбе японского мальчика-сироты и стаи брошенных собак зашифровано не меньше серьезных вопросов, чем в остросоциальных драмах.

В мультфильме рассказывается о двенадцатилетнем мальчике Атари Кобаяши, который отправился на остров-свалку искать своего пса Спота, сосланного из города вместе с другими собаками по приказу его дяди, мэра-коррупционера Кобаяши. Действие происходит в Японии будущего. Атари прибывает в собачье гетто на летательном аппарате, заводит дружбу со стаей потрепанных псов и вместе с ними отправляется на поиски друга. Судьба приготовила для героев множество сюрпризов, как приятных, так и смертельно опасных, но дружба и отвага помогают им преодолеть все трудности.

«Остров собак» — это не просто красочная история о дружбе, но в некоторой степени и политический манифест. Впервые за свою карьеру Андерсон громко и с сожалением говорит о коррупции, произволе властей предержащих, желании уничтожить «других» и попытках заставить правозащитников молчать. Мусорный остров, на который диктатор ссылал собак, явная отсылка к Холокосту и отчасти - к лагерям беженцев. А политику уничтожения самих собак, якобы опасных для населения города, можно сравнить практически с любым геноцидом.

В своем первом мультфильме «Великолепный мистер Фокс» Андерсон, предпочитающий говорить на серьезные темы в формате басни, также затрагивал остросоциальные вопросы, но там они куда менее апокалиптичны. В «Острове собак» же проблемы обрели колоссальный размах, и это, увы, уже не сказка, а наша ежедневная реальность. Андерсон однако дает шанс исправиться даже усатому диктатору и с надеждой моделирует ситуацию, в которой честность и смелость помогают выйти из тяжелого кризиса. В мире, охваченном предчувствием войны, это история звучит очень своевременно и искренне. Андерсону почти пятьдесят, но он остался ребенком в душе, и хотя режиссер очень реалистично оценивает происходящее в мире, он все же верит в счастливый конец.

Уэс Андерсон — чуткий и вдумчивый рассказчик, мастерски играющий на самых потаенных струнах человеческой душы. Типичный герой Андерсона — это непонятый, живущий в собственном мирке мечтатель. Не страдающий аутсайдер Бёртона и не растерянный, оторванный от реальности кидалт Долана, а именно чудак, сдержанно и неявно конфликтующий с навязанными ему условностями. Таковы герои искрометной мелодрамы «Королевство полной луны» и горько-ироничных драм «Академия Рашмор» и «Семейка Тененбаум». Воспетый кинокритиками эксцентричный «Отель “Гранд Будапешт”», удостоенный четырех «Оскаров», не может похвастаться таким широким спектром чувств, но он в полной мере раскрывает Андерсона-художника: каждый кадр этой ленты — настоящий праздник для эстета.

За годы работы в кино Андерсон выработал свой собственный кинопочерк, благодаря которому любое его творение — будь то полнометражный фильм, мультфильм, реклама Prada или H&M — узнается почти мгновенно. Одна из главных отличительных особенностей режиссера — симметрия. Практически в каждом кадре можно найти элемент, который делит экран на две или три одинаковые части.

Эта особенность режиссера стала настолько знаковой, что в Instagram даже появился аккаунт AccidentallyWesAnderson («Случайный Уэс Андерсон»), ныне насчитывающий более 300 тысяч подписчиков, где публикуются снимки разных пользователей с безупречно симметричной композицией. Андерсон очень тщательно работает и с цветовой палитрой, выбирая для одной сцены несколько (чаще четыре или пять) безупречно сочетающихся друг с другом, как правило, пастельных цветов. Как и в других картинах Андерсона, каждая деталь в «Острове собак» досконально продумана, цветовая гамма выдержана безупречно, а благодаря ритмичному саундтреку происходящее на экране обретает особую выразительность.

Мультфильм полон элементов японской культуры и отсылок к ней, которые однако не перегружают его, а служат украшением и канвой повествования. Соавтором сценария стал давний друг режиссера — японский актер и сценарист Кунити Номура. А персонажи мультфильма озвучила целая плеяда голливудских звезд, в числе которых Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд и Скарлетт Йоханссон.

Новое творение Уэса Андерсона — это фильм для семейного просмотра в лучшем смысле этого слова. Маленьким зрителям придутся по вкусу захватывающие приключения и говорящие собаки, а взрослые смогут оценить, насколько искусно вплетены в очаровательную сказку сложные и важные темы.

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