Как Маленький принц спас Лиса и остановил геноцид

Новый мультфильм Андерсона «Остров собак», выполненный в технике стоп-моушен-анимации, стал первым в истории анимационным фильмом, открывшим Берлинский кинофестиваль. На Берлинале лента была удостоена Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, и такую оценку на самом политизированном кинофоруме Европы она получила неслучайно: в истории о дружбе японского мальчика-сироты и стаи брошенных собак зашифровано не меньше серьезных вопросов, чем в остросоциальных драмах.

В мультфильме рассказывается о двенадцатилетнем мальчике Атари Кобаяши, который отправился на остров-свалку искать своего пса Спота, сосланного из города вместе с другими собаками по приказу его дяди, мэра-коррупционера Кобаяши. Действие происходит в Японии будущего. Атари прибывает в собачье гетто на летательном аппарате, заводит дружбу со стаей потрепанных псов и вместе с ними отправляется на поиски друга. Судьба приготовила для героев множество сюрпризов, как приятных, так и смертельно опасных, но дружба и отвага помогают им преодолеть все трудности.

«Остров собак» — это не просто красочная история о дружбе, но в некоторой степени и политический манифест. Впервые за свою карьеру Андерсон громко и с сожалением говорит о коррупции, произволе властей предержащих, желании уничтожить «других» и попытках заставить правозащитников молчать. Мусорный остров, на который диктатор ссылал собак, явная отсылка к Холокосту и отчасти - к лагерям беженцев. А политику уничтожения самих собак, якобы опасных для населения города, можно сравнить практически с любым геноцидом.

В своем первом мультфильме «Великолепный мистер Фокс» Андерсон, предпочитающий говорить на серьезные темы в формате басни, также затрагивал остросоциальные вопросы, но там они куда менее апокалиптичны. В «Острове собак» же проблемы обрели колоссальный размах, и это, увы, уже не сказка, а наша ежедневная реальность. Андерсон однако дает шанс исправиться даже усатому диктатору и с надеждой моделирует ситуацию, в которой честность и смелость помогают выйти из тяжелого кризиса. В мире, охваченном предчувствием войны, это история звучит очень своевременно и искренне. Андерсону почти пятьдесят, но он остался ребенком в душе, и хотя режиссер очень реалистично оценивает происходящее в мире, он все же верит в счастливый конец.