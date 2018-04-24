Как Маленький принц спас Лиса и остановил геноцид

Представьте, что Маленький принц потерпел крушение в выжженной пустоши из «Безумного Макса» и отправился на поиски Лиса под мрачный ритмичный саундтрек в сопровождении других одичавших Лисов, прибавьте к этому устроившего геноцид дядюшку-диктатора, и получится новая лента культового режиссера Уэса Андерсона.
Новый мультфильм Андерсона «Остров собак», выполненный в технике стоп-моушен-анимации, стал первым в истории анимационным фильмом, открывшим Берлинский кинофестиваль. На Берлинале лента была удостоена Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, и такую оценку на самом политизированном кинофоруме Европы она получила неслучайно: в истории о дружбе японского мальчика-сироты и стаи брошенных собак зашифровано не меньше серьезных вопросов, чем в остросоциальных драмах.
В мультфильме рассказывается о двенадцатилетнем мальчике Атари Кобаяши, который отправился на остров-свалку искать своего пса Спота, сосланного из города вместе с другими собаками по приказу его дяди, мэра-коррупционера Кобаяши. Действие происходит в Японии будущего. Атари прибывает в собачье гетто на летательном аппарате, заводит дружбу со стаей потрепанных псов и вместе с ними отправляется на поиски друга. Судьба приготовила для героев множество сюрпризов, как приятных, так и смертельно опасных, но дружба и отвага помогают им преодолеть все трудности.
@berlinale // Drumroll please! We are incredibly pleased to share that the world premiere of Wes Anderson's animated feature @isleofdogsmovie will open the 68th #berlinale! After presenting The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou and Silver Bear Grand Jury Prize winner The Grand Budapest Hotel, Anderson is set to mesmerise us with his unique style once again. We can't wait!🐶 #IsleofDogs
«Остров собак» — это не просто красочная история о дружбе, но в некоторой степени и политический манифест. Впервые за свою карьеру Андерсон громко и с сожалением говорит о коррупции, произволе властей предержащих, желании уничтожить «других» и попытках заставить правозащитников молчать. Мусорный остров, на который диктатор ссылал собак, явная отсылка к Холокосту и отчасти - к лагерям беженцев. А политику уничтожения самих собак, якобы опасных для населения города, можно сравнить практически с любым геноцидом.
В своем первом мультфильме «Великолепный мистер Фокс» Андерсон, предпочитающий говорить на серьезные темы в формате басни, также затрагивал остросоциальные вопросы, но там они куда менее апокалиптичны. В «Острове собак» же проблемы обрели колоссальный размах, и это, увы, уже не сказка, а наша ежедневная реальность. Андерсон однако дает шанс исправиться даже усатому диктатору и с надеждой моделирует ситуацию, в которой честность и смелость помогают выйти из тяжелого кризиса. В мире, охваченном предчувствием войны, это история звучит очень своевременно и искренне. Андерсону почти пятьдесят, но он остался ребенком в душе, и хотя режиссер очень реалистично оценивает происходящее в мире, он все же верит в счастливый конец.
Уэс Андерсон — чуткий и вдумчивый рассказчик, мастерски играющий на самых потаенных струнах человеческой душы. Типичный герой Андерсона — это непонятый, живущий в собственном мирке мечтатель. Не страдающий аутсайдер Бёртона и не растерянный, оторванный от реальности кидалт Долана, а именно чудак, сдержанно и неявно конфликтующий с навязанными ему условностями. Таковы герои искрометной мелодрамы «Королевство полной луны» и горько-ироничных драм «Академия Рашмор» и «Семейка Тененбаум». Воспетый кинокритиками эксцентричный «Отель “Гранд Будапешт”», удостоенный четырех «Оскаров», не может похвастаться таким широким спектром чувств, но он в полной мере раскрывает Андерсона-художника: каждый кадр этой ленты — настоящий праздник для эстета.
За годы работы в кино Андерсон выработал свой собственный кинопочерк, благодаря которому любое его творение — будь то полнометражный фильм, мультфильм, реклама Prada или H&M — узнается почти мгновенно. Одна из главных отличительных особенностей режиссера — симметрия. Практически в каждом кадре можно найти элемент, который делит экран на две или три одинаковые части.
Эта особенность режиссера стала настолько знаковой, что в Instagram даже появился аккаунт AccidentallyWesAnderson («Случайный Уэс Андерсон»), ныне насчитывающий более 300 тысяч подписчиков, где публикуются снимки разных пользователей с безупречно симметричной композицией. Андерсон очень тщательно работает и с цветовой палитрой, выбирая для одной сцены несколько (чаще четыре или пять) безупречно сочетающихся друг с другом, как правило, пастельных цветов. Как и в других картинах Андерсона, каждая деталь в «Острове собак» досконально продумана, цветовая гамма выдержана безупречно, а благодаря ритмичному саундтреку происходящее на экране обретает особую выразительность.
Мультфильм полон элементов японской культуры и отсылок к ней, которые однако не перегружают его, а служат украшением и канвой повествования. Соавтором сценария стал давний друг режиссера — японский актер и сценарист Кунити Номура. А персонажи мультфильма озвучила целая плеяда голливудских звезд, в числе которых Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд и Скарлетт Йоханссон.
Новое творение Уэса Андерсона — это фильм для семейного просмотра в лучшем смысле этого слова. Маленьким зрителям придутся по вкусу захватывающие приключения и говорящие собаки, а взрослые смогут оценить, насколько искусно вплетены в очаровательную сказку сложные и важные темы.