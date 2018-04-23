Силы обороны объясняют, почему над столицей каждый день кружат военные вертолеты

Многие таллиннцы заметили, что каждый день над столицей барражируют военные вертолеты.

Руководитель пресс-службы Вооруженных сил Арво Йыэсалу объяснил, что неделю назад в Эстонию прибыли четыре вертолета Великобритании Lynx Wildcat AH1, которые будут располагаться в Эмари.

«Пилотам крайне важно познакомиться с регионом, где они будут летать как днем, так и в темное время суток, поэтому пилоты вертолетов союзников до вечера прошлой субботы проводили ознакомительные полеты в сторону Таллинна, Тарту и по направлению к Тапа».

По словам Йыэсалу, в течение последующих четырех месяцев вертолеты будут сотрудничать как с располагающимися здесь боевыми группами союзников, так и с Вооруженными силами Эстонии.

«На сегодняшний день ознакомительные полеты завершены. Поскольку вертолеты Wildcat пробудут в Эстонии еще четыре месяца, то в ближайшие месяцы их можно будет не раз увидеть в нашем небе».