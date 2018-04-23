понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Силы обороны объясняют, почему над столицей каждый день кружат военные вертолеты

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В прошлый понедельник в Эстонию прибыли четыре военных вертолета Великобритании Lynx Wildcat AH1.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Вызвавшие замешательство таллиннцев военные вертолеты совершают ознакомительные полеты, пишет Postimees.

Многие таллиннцы заметили, что каждый день над столицей барражируют военные вертолеты.

Руководитель пресс-службы Вооруженных сил Арво Йыэсалу объяснил, что неделю назад в Эстонию прибыли четыре вертолета Великобритании Lynx Wildcat AH1, которые будут располагаться в Эмари.

«Пилотам крайне важно познакомиться с регионом, где они будут летать как днем, так и в темное время суток, поэтому пилоты вертолетов союзников до вечера прошлой субботы проводили ознакомительные полеты в сторону Таллинна, Тарту и по направлению к Тапа».

По словам Йыэсалу, в течение последующих четырех месяцев вертолеты будут сотрудничать как с располагающимися здесь боевыми группами союзников, так и с Вооруженными силами Эстонии.

«На сегодняшний день ознакомительные полеты завершены. Поскольку вертолеты Wildcat пробудут в Эстонии еще четыре месяца, то в ближайшие месяцы их можно будет не раз увидеть в нашем небе».

Сегодня вертолеты союзников тоже будут летать над Таллинном. В этот раз полеты посвящены Дню ветеранов.

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