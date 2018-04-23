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Eurostat: в Эстонии в 2017 году был наименьший в ЕС бюджетный дефицит

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Эстонии в прошлом году был наименьший в ЕС дефицит бюджета центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) — минус 0,3%, свидетельствуют предварительные данные Eurostat. Таким же этот показатель был и Ирландии.

В Латвии дефицит гобюджета в 2017 году составил 0,5% от ВВП.

Бюджетный дефицит в прошлом году был зарегистрирован в 15 странах ЕС, в 12 отмечен профицит бюджета, а в Словении бюджет был сбалансированным.

В Финляндии дефицит бюджета составил 0,6% от ВВП, в Австрии - 0,7%, в Словакии и Бельгии - 1%, в Польше - 1,7%, Венгрии - 2%.

Самый большой профицит бюджета зарегистрирован на Мальте (+3,9% от ВВП). На Кипре он составил 1,8%, в Чехии - 1,6%, Люксембурге - 1,5%, Швеции и Германии - 1,3%, в Литве - 0,5%.

Дефицит бюджета центрального правительства в ЕС в 2017 году составил 1%, в еврозоне - 0,9% от ВВП, в 2016 году - соответственно 1,6% и 1,5%.

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