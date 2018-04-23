Картина дня: убийство в Нарве, рейтинги партий и сравнение зарплат

В Нарве в салоне красоты убита мать двоих детей

В субботу вечером в Нарве в салоне красоты была убита работавшая там женщина, полиция задержала ее мужа в качестве подозреваемого. Сегодня днем суд выдал санкцию на его арест. Читайте далее...

Угроза катастрофы, подобной Кемерову, нависла над Эстонией

В Эстонии встречаются примеры документов, в которых значатся имена экспертов, которые в действительности не оценивали пожарную безопасность зданий и не знают, что их имена где-то тайком использовали. Читайте далее...

Братья избили битой обидчика своей матери. Полицейские не помешали расправе

Все началось вечером 12 августа 2016 года: патруль полиции получил вызов в один из магазинов Кохтла-Ярве, где мужчина ударил женщину. Личность и место жительства подозреваемого были известны полицейским, и они отправились туда, чтобы его задержать. Читайте далее...

Первые результаты Тотального диктанта: в Таллинне - 35 отличников

В ходе акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», состоявшейся 14 апреля, работы на оценивание сдали 2300 человек, из них 35 написали работу совсем без ошибок либо допустив одну пунктуационную ошибку. Читайте далее...

Таблица: сколько в Эстонии зарабатывают лучшие в своей сфере?

В ходе исследования рынка труда с участием 14 000 человек, которое провели CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплат, выяснились уровни зарплат талантов. Сколько зарабатывают в Эстонии лучшие в своей сфере разработчики, специалисты по продаже, журналисты и представители других профессий? Читайте далее...

Мистический бездомный и его неутомимый помощник

Что связывает одного из самых известных бездомных Таллинна и продавца конфет со стажем? Если честно, ничего. Однако, несмотря на это, каждый месяц держащий магазин конфет на Пярну-маантеэ Велло Коосма дает бездомному целый мешок сластей. И так 16 лет подряд. Читайте далее...

Опрос: Партия реформ удерживается по популярности на первом месте

По сравнению с мартом поддержка Партии реформ упала на четыре процентных пункта, но удержалась на 10 процентных пункта выше, чем у находящейся на втором месте Центристской партии, сообщается в результатах проведенного Kantar Emor по заказу BNS и Postimees апрельского опроса. Читайте далее...

В Таллинне популярнее всего Центристская партия: в остальных регионах лидирует Партия реформ

В Таллинне популярнее всего Центристская партия, а в остальных регионах Эстонии - Партия реформ, причем в небольших населенных пунктах она на одном месте по популярности с Консервативной народной партией (EKRE), сообщается в результатах проведенного Kantar Emor по заказу BNS и Postimees апрельского опроса. Читайте далее...

На улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина

Сегодня, 23 апреля, около полудня на улице Виру в центре Таллинна упал и умер мужчина. По первоначальным данным, ему стало плохо. Читайте далее...

Вооруженные силы объясняют: почему над столицей каждый день кружат военные вертолеты

Вызвавшие замешательство среди таллиннцев военные вертолеты совершают ознакомительные полеты. Читайте далее...

Грязин: государство дерет с народа деньги! Кальюлайд: нам повезло, что реформисты не успели все распродать

Менее года до парламентских выборов. Партии, перетасовав колоду руководства, гонятся за рейтингами. Но появятся ли свежие идеи? Или русская карта по-прежнему останется основным политическим козырем? Смотрите видео!

Больничная касса объясняет: на компенсацию в 40 евро можно только посидеть в кресле у зубного врача?