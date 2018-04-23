У России отнять, США и Канаде отдать

Международный союз биатлонистов (IBU) представил предварительное расписание этапов Кубка мира сезона-2018/19 и чемпионата мира в Эстерсунде.
Перед чемпионатом мира биатлонный сезон заедет на канадо-американские трассы, где и и проведет перед чемпионатом мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, два этапа. Правда, на эти этапы могут не приехать, как в прошлые годы, лидеры сезоны. Этапы в Америке традиционно не особо популярны ввиду перелетов и акклиматизации, однако отсутствует популярный этап в российской Тюмени, за счет которого США и Канада и получили старты Кубка мира по биатлону.
Кубок мира
Сезон-2018/19
1-й этап
Поклюка, Словения
30 ноября — 9 декабря
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
10 декабря — 16 декабря
3-й этап
Нове Место, Чехия
17 декабря — 22 декабря
4-й этап
Оберхоф, Германия
7 января — 13 января
5-й этап
Рупольдинг, Германия
14 января — 20 января
6-й этап
Антхольц, Италия
21 января — 27 января
7-й этап
Кэнмор, Канада
4 февраля — 10 февраля
8-й этап
Солт-Лейк-Сити, США
11 февраля — 17 февраля
Чемпионат мира
Эстерсунд, Швеция
7 марта — 17 марта
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
18 марта — 24 марта