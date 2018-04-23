понедельник, 23 апреля 2018 г.
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У России отнять, США и Канаде отдать

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ФОТО: NTB SCANPIX/REUTERS

Международный союз биатлонистов (IBU) представил предварительное расписание этапов Кубка мира сезона-2018/19 и чемпионата мира в Эстерсунде.

Перед чемпионатом мира биатлонный сезон заедет на канадо-американские трассы, где и и проведет перед чемпионатом мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, два этапа. Правда, на эти этапы могут не приехать, как в прошлые годы, лидеры сезоны. Этапы в Америке традиционно не особо популярны ввиду перелетов и акклиматизации, однако отсутствует популярный этап в российской Тюмени, за счет которого США и Канада и получили старты Кубка мира по биатлону.

Кубок мира

Сезон-2018/19

1-й этап

Поклюка, Словения

30 ноября — 9 декабря

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

10 декабря — 16 декабря

3-й этап

Нове Место, Чехия

17 декабря — 22 декабря

4-й этап

Оберхоф, Германия

7 января — 13 января

5-й этап

Рупольдинг, Германия

14 января — 20 января

6-й этап

Антхольц, Италия

21 января — 27 января

7-й этап

Кэнмор, Канада

4 февраля — 10 февраля

8-й этап

Солт-Лейк-Сити, США

11 февраля — 17 февраля

Чемпионат мира

Эстерсунд, Швеция

7 марта — 17 марта

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

18 марта — 24 марта

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