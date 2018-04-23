У России отнять, США и Канаде отдать

Перед чемпионатом мира биатлонный сезон заедет на канадо-американские трассы, где и и проведет перед чемпионатом мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, два этапа. Правда, на эти этапы могут не приехать, как в прошлые годы, лидеры сезоны. Этапы в Америке традиционно не особо популярны ввиду перелетов и акклиматизации, однако отсутствует популярный этап в российской Тюмени, за счет которого США и Канада и получили старты Кубка мира по биатлону.