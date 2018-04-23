понедельник, 23 апреля 2018 г.
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В России продолжают борьбу с Telegram и Google

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Логотип Google. Иллюстративное фото.

ФОТО: Siseveeb

23 апреля Роскомнадзор, продолжающий борьбу с попавшим под запрет в России мессенджером Telegram, внес в реестр запрещенных IP-адреса, принадлежащего компании Google сервиса reCaptcha, который предназначен для защиты от ботов и позволяет проверить, является ли пользователь человеком, передает Newsru.com.

"Под блокировку попала система проверки "Вы не робот?" от компании Google под названием reCaptcha. Некоторые российские сервисы уже ощутили последствия блокировки — перестали работать формы регистрации и входа, на которых использовался вышеупомянутый сервис проверки", - написал в своем Telgram-канале IT-эксперт и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Наличие проблем в работе сервиса подтверждают пользователи и представители пострадавших от действий Роскомнадзора компаний:

Напомним, ранее Роскомнадзор уже заблокировал часть адресов поисковика Google, что привело к недоступности у некоторых российских пользователей сайта google.com и ряда сервисов компании. Всего же на момент написания новости из-за Telegram под блокировку попало около 18 млн IP-адресов. Это привело к сбоям в работе многих сайтов и сервисов, хотя в Роскомнадзоре это неоднократно отрицали.

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