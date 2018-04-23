В России продолжают борьбу с Telegram и Google

"Под блокировку попала система проверки "Вы не робот?" от компании Google под названием reCaptcha. Некоторые российские сервисы уже ощутили последствия блокировки — перестали работать формы регистрации и входа, на которых использовался вышеупомянутый сервис проверки", - написал в своем Telgram-канале IT-эксперт и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

РКН заблокировал ReCaptcha. Это та самая штука "Я не робот". И сегодняшнее моё утро проходит примерно так: pic.twitter.com/GaEfT4aoJ2

Роскомнадзор заблокировал reCAPTCHA «Я не робот» от Google в связи с блокировкой сервиса Telegram В связи с этим на данный момент нет возможности создать личный кабинет на ЭП Биржи Проблема будет решена в ближайшее время, приносим свои извинения #Россия #Telegram #google

Напомним, ранее Роскомнадзор уже заблокировал часть адресов поисковика Google, что привело к недоступности у некоторых российских пользователей сайта google.com и ряда сервисов компании. Всего же на момент написания новости из-за Telegram под блокировку попало около 18 млн IP-адресов. Это привело к сбоям в работе многих сайтов и сервисов, хотя в Роскомнадзоре это неоднократно отрицали.