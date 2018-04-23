понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Хельсинки готовится к рекордному круизному сезону

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Круизный лайнер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Cruise & Maritime Voyages

Число пассажиров паромов и круизных лайнеров в Хельсинки в этом году перешагнет за полмиллиона, побив рекорд прошлого года, сообщает fontanka.ru со ссылкой на Yle.

В 2017-м 266 судов привезли в финскую столицу 478 тысяч туристов. Их число в этом году, как планируют в городском туристическом агентстве Helsinki Marketing, вырастет на 13%, перевалив за 500 тысяч. 

Рост популярности Хельсинки в качестве места для круизных лайнеров связан с интересом к Балтийскому морю. В прошлом году число туристов на круизных лайнерах в регионе выросло до 5 млн. Ожидается, что в этом году их станет еще больше. Кроме того, в этом году на Балтику прибудет первый китайский лайнер. 

Круизы – один из самых быстроразвивающихся сегментов туристической отрасли Суоми. Несмотря на то, что пассажиры чаще всего не ночуют в городе, они в среднем тратят по 64 евро в день. В прошлом году они принесли бюджету столицы 32 млн евро.

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