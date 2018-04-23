Хельсинки готовится к рекордному круизному сезону

В 2017-м 266 судов привезли в финскую столицу 478 тысяч туристов. Их число в этом году, как планируют в городском туристическом агентстве Helsinki Marketing, вырастет на 13%, перевалив за 500 тысяч.

Рост популярности Хельсинки в качестве места для круизных лайнеров связан с интересом к Балтийскому морю. В прошлом году число туристов на круизных лайнерах в регионе выросло до 5 млн. Ожидается, что в этом году их станет еще больше. Кроме того, в этом году на Балтику прибудет первый китайский лайнер.