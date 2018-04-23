понедельник, 23 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • Историческое достижение эстонского хоккея: на Чемпионате мира побеждена Украина!

Историческое достижение эстонского хоккея: на Чемпионате мира побеждена Украина!

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ФОТО: iihf

2:0, с таким счетом сборная Эстонии после голов Роберта  Рообы и Вадима Васенкина, обыграла некогда сильную сборную Украины.

Украинская сборная в 1999-2007 годах выступала в группе А мировых первенств, но по ходу того, как со сцены сходили хоккеисты родившиеся и игравшие в хоккей еще во времена СССР и киевского "Сокола", то и сборная начала откатыватья на задворки хоккея. Все закончилосьв 2017 году довольно печально: украинцы чей национальное первенство напоминает больше любительские турниры, вылетели из дторого по силе дивизиона мирового хоккея в третий, где и проиграли в отчетном матче эстонской команде.

В отличие от матча с Японией, хоккеисты сборной Эстонии на этот раз смогли сыграть хорошо и в атаке, и в обороне, а тренер сборной страны в интервю ЭТВ особо отметил лидеров команды Роберта Рообу и Александра Осипова, которые в нужный момент повели команду за собой.

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