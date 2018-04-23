Историческое достижение эстонского хоккея: на Чемпионате мира побеждена Украина!

2:0, с таким счетом сборная Эстонии после голов Роберта Рообы и Вадима Васенкина, обыграла некогда сильную сборную Украины.
Украинская сборная в 1999-2007 годах выступала в группе А мировых первенств, но по ходу того, как со сцены сходили хоккеисты родившиеся и игравшие в хоккей еще во времена СССР и киевского "Сокола", то и сборная начала откатыватья на задворки хоккея. Все закончилосьв 2017 году довольно печально: украинцы чей национальное первенство напоминает больше любительские турниры, вылетели из дторого по силе дивизиона мирового хоккея в третий, где и проиграли в отчетном матче эстонской команде.
В отличие от матча с Японией, хоккеисты сборной Эстонии на этот раз смогли сыграть хорошо и в атаке, и в обороне, а тренер сборной страны в интервю ЭТВ особо отметил лидеров команды Роберта Рообу и Александра Осипова, которые в нужный момент повели команду за собой.