Историческое достижение эстонского хоккея: на Чемпионате мира побеждена Украина!

Украинская сборная в 1999-2007 годах выступала в группе А мировых первенств, но по ходу того, как со сцены сходили хоккеисты родившиеся и игравшие в хоккей еще во времена СССР и киевского "Сокола", то и сборная начала откатыватья на задворки хоккея. Все закончилосьв 2017 году довольно печально: украинцы чей национальное первенство напоминает больше любительские турниры, вылетели из дторого по силе дивизиона мирового хоккея в третий, где и проиграли в отчетном матче эстонской команде.