Из Эстонии в Латвию контрабандой перевезли почти 15 млн сигарет

На основании имевшейся в распоряжении налогово-таможенной полиции информации 1 марта с.г. было заведено дело о контрабанде акцизных товаров. Оперативные сведения были получены о цистерне, в которой перевезли через границу нелегальный товар (предположительно — из Эстонии). Собрав достаточно данных, полицейские 20 марта провели обыск на предполагаемом месте сокрытия контрабанды. И изъяли 14 837 780 сигарет различных брендов (1683 коробки, 474 889 пачек) с белорусскими и даже таджикистанскими акцизными марками.

Осмотр транспортного средства показал, что цистерна была специально оборудована для перевозки сигарет в тайнике. На территории предприятия стоял и грузовик, который предназначался для дальнейшей транспортировки сигарет. Цистерну и грузовик тоже конфисковали. Вещдоки переданы на хранение Государственному агентству снабжения.