Из Эстонии в Латвию контрабандой перевезли почти 15 млн сигарет

Сотрудники латвийского Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) провели обыск в Кекавском крае на территории некоего предприятия, принес стражам порядка невероятный «улов». В размещенном на территории автомобильном боксе стояла газовая цистерна, особым образом приспособленная для перевозки контрабандных табачных изделий. А в ней — сигареты, свыше 14 млн штук, передает LSM.lv.
На основании имевшейся в распоряжении налогово-таможенной полиции информации 1 марта с.г. было заведено дело о контрабанде акцизных товаров. Оперативные сведения были получены о цистерне, в которой перевезли через границу нелегальный товар (предположительно — из Эстонии). Собрав достаточно данных, полицейские 20 марта провели обыск на предполагаемом месте сокрытия контрабанды. И изъяли 14 837 780 сигарет различных брендов (1683 коробки, 474 889 пачек) с белорусскими и даже таджикистанскими акцизными марками.
Осмотр транспортного средства показал, что цистерна была специально оборудована для перевозки сигарет в тайнике. На территории предприятия стоял и грузовик, который предназначался для дальнейшей транспортировки сигарет. Цистерну и грузовик тоже конфисковали. Вещдоки переданы на хранение Государственному агентству снабжения.
На месте обыска задержано шестеро лиц — два гражданина России и четыре латвийца. Всем шестерым присвоен статус подозреваемых, но меру пресечения им назначили не связанную с лишением свободы. Чуть позднее найдено еще трое подозреваемых, и они также до суда останутся на свободе.