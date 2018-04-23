Премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку

"Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", – заявил Саргсян. Он также добавил, что лидер протестов Никол Пашинян был прав.

Акции с требованием отставки Саргсяна проходили в Армении с середины апреля. В рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения тысячи демонстрантов ежедневно проводили в Ереване шествия и митинги, а также блокировали улицы. В понедельник во время шествия студентов к протестующим присоединились несколько десятков военных. Они заявили, что едины со своим народом.