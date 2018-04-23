понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Дорожная камера в Швейцарии засняла злостное нарушение скоростного режима уткой

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Утка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steve Gooch / AP/Scanpix

Курьезный случай злостного нарушения скоростного режима зафиксировала дорожная камера в швейцарском кантоне Берн, пишет Newsru.com.

Нарушительницей оказалась дикая утка, которая летела низко над дорогой со скоростью 52 км/ч при разрешенной скорости движения транспорта только 30 км/ч, сообщает The Local.

Удивленные представители полиции разместили фотографию этой птицы на своей странице в Facebook, спросив мнения читателей, куда стражам порядка следует направлять штраф.

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