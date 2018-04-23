ООН: в странах Балтии тикает самая мощная демографическая бомба

В ситуации, когда большинство стран Восточной Европы уже являются странами-членами ЕС или ходатайствуют о получении такого статуса, быстрый рост показывает и уровень жизни в столичных регионах, сообщил Bloomberg. Но если посмотреть за пределы столиц, открывающаяся картина говорит об этих странах совершенно иное.

Новый анализ совета по экономике и социальным делам ООН показывает, что в числе тех стран мира, которым в ближайшее время угрожает быстрое сокращение населения, есть и девять бывших советских республик, из которых открытие границ и возможности Западной Европы, выманили людей больше всего.

В то же время, по оценке аналитиков ООН, именно в этих странах заметно не самое благожелательное отношение к мигрантам из Африки или с Ближнего Востока, что делает практически невозможным заполнение ими образовавшихся из-за оттока населения брешей.

Из-за оттока быстрее всего сокращается население трех стран Балтии. После развала Советского Союза в 1991 году, например, население Латвии сократилось на четверть. Население страны на данный момент составляет 1,96 миллиона человек.

ООН предсказывает, что к 2050 году Латвия потеряет дополнительно еще 22 процента населения, уступив в скорости потери населения лишь Болгарии. В 2100 году предсказывается, что по сравнению с нынешним днем, численность сократится уже на 41 процент.

В случае Эстонии, где сейчас численность населения составляет 1,32 миллиона человек, к 2050 году предсказывается сокращение численности населения на 13 процентов. К 2100 году по сравнению с сегодняшним днем население сократится на 32 процента. Быстрее, чем в Эстонии сокращение населения прогнозируется в Литве, где сейчас проживают 2,87 миллиона человек. К 2050 году количество литовцев сократится на 17 процентов, а к 2100 году – на 34 процента.

Такая же плохая ситуация и на Украине и в Молдавии, где к концу столетия численность населения, по прогнозу ООН, сократится соответственно на 36 и на 51 процент. В России к 2100 году численность населения сократится на 13 процентов.

Сокращение населения в Восточной Европе усугубляют разные факторы. Например, в Латвии больше всего представлены следующие из них: самые маленькие доходы по сравнению с другими странами-членами ЕС, недостаточный рост экономики и сильное противостояние миграции. Если, согласно Евростату, в 2015 году средний годовой нетто-доход гражданина ЕС составлял 24 183 евро, то в Латвии он оставался на грани всего 6814 евро.

Из-за оттока в странах региона быстро сокращается доля молодых и образованных жителей, поднимая тем самым вопрос о том, кто в один прекрасный день будет обеспечивать стареющее население этих стран? Также из десяти стран Европы, принимающих меньше всего мигрантов, девять – это бывшие союзные республики.