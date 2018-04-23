Пользователи Gmail бьют в набат: в папке "отправленные" обнаружен спам

Ряд пользователей при этом отметил, что в их аккаунтах была активирована двухфакторная аутентификация. Кроме того, некоторые сообщали, что срочная смена пароля не изменила ситуации – даже после нее в папке появлялись спам-письма, адресованные неизвестным получателям.

Вскоре в компании прокомментировали ситуацию. По словам представителя Google, эта ситуация затронула незначительное число пользователей Gmail, и специалисты работают над решением проблемы. В компании пояснили, что из-за поддельных заголовков письма выглядели так, будто пользователи отправляли их сами себе, и поэтому они отображались в папке с отправленными сообщениями. При этом в Google подчеркнули, что ящики пострадавших пользователей не были скомпрометированы.

Mashable также отмечает, что многие из этих писем якобы были отправлены через сайт канадской телекоммуникационной компании TELUS. Ее представитель заявил, что в компании знают о рассылке спама, но не имеют к ней отношения.