понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Истребители НАТО сопроводили российский разведывательный самолет

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Истребитель Eurofighter Typhoon.

ФОТО: Scanpix

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, один раз поднялись в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Шестнадцатого апреля истребители опознали и сопроводили разведывательный самолет "Ил-20", следовавший в Калининградскую область, сообщило Министерство обороны Литвы.

Самолет летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами, следовал летному плану.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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