Истребители НАТО сопроводили российский разведывательный самолет
23 апреля 2018 г., 16:25
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, один раз поднялись в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Шестнадцатого апреля истребители опознали и сопроводили разведывательный самолет "Ил-20", следовавший в Калининградскую область, сообщило Министерство обороны Литвы.
Самолет летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами, следовал летному плану.
Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.