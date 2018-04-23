Олег Дерипаска. ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS

Минфин США продлил период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты с попавшим под санкции "Русалом".

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) выдало лицензию, согласно которой операции с компанией Олега Дерипаски должны быть завершены до 23 октября. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.

Кроме того, в пояснениях к санкционным документам говорится, что с "Русала" могут быть сняты санкции, если Дерипаска, в отношении которого введены персональные санкции, откажется от контроля над компанией.

Американские санкции введены против Дерипаски и восьми контролируемых им компаний, "Русал" - главный актив миллиардера. Однако у него и сейчас нет контрольного пакета в компании.

Дерипаска контролирует 48,13% "Русала", пишет Интерфакс. Он мог увеличить долю до 56,88% после конвертации 8,75% акций "Русала", принадлежащих Glencore, но после введения санкций Glencore отказалась от сделки, уточняет агентство.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, чьи слова приводятся в документах OFAC, "Русал" попал под санкции из-за Дерипаски, и американское правительство не собиралось вредить людям, работающим на компанию.

Американские власти собираются рассмотреть ходатайство "Русала" об исключении из санкционного списка в период до конца октября.

Акции "Русала" после заявления Мнучина подскочили в цене на 15%.

Проблемы "Русала"

6 апреля американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру".

Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с американскими гражданами, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Кроме того, компании, попавшие под санкции, не могут осуществлять операции в долларах.

Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска. Помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Доллары - основная валюта, которая используется при торговле металлами. Для "Русала" зарубежные продажи обеспечили около 80% суммарной выручки компании в 2017 году, отмечало Fitch. Кроме того, у компании есть долги, подлежащие уплате в долларах. В Fitch оценивали долг "Русала" на конец 2017 года в 8,7 млрд долларов.

После ввода санкций акции "Русала" на Московской бирже обвалились на 56%.

17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов - складских свидетельств о приеме товара - на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).

17 апреля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что из опасений попасть под "вторичные" санкции США от поставок алюминия "Русала" отказались крупные японские трейдеры.