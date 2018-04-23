Бывший министр Ивари Падар будет торговать алкоголем

Член правления Социал-демократической партии, депутат Европарламента Ивари Падар месяц назад основал фирму, которая будет продавать в Эстонии шампанское, пишет Postimees.
«Из Латвии привозить не будем,- посмеялся Падар, намекнув на набравшую в последние годы обороты приграничную торговлю с Латвией. - Но такая фирма действительно есть. По сути, ею занимается моя жена (бывший канцлер адвокатуры Кристель Волтенберг – ред.), активность исходит от нее, она занимается шампанским уже какое-то время».
Целью созданного в середине марта ChampChamber OÜ – начало поставки из Франции качественного шампанского и его перепродажа в Эстонии крупным торговым сетям и увеселительным заведениям. Основателем, собственником и членом правления фирмы единолично является Ивари Падар.
«Это такая семейная фирма. Я знаю, что это не какое-то новое дело. Поставщиков и деятелей много. Но это все равно та сфера деятельности, которая пробуждает в нас страсть и интерес», - объяснил политик.
Насколько большой это будет бизнес? «Скажем так, цель бизнеса – заработать прибыль, - сказал Падар. – В то же время планка сейчас не очень высока. Мы уже люди того возраста, когда нам интересно принимать новые вызовы. Эта сфера деятельности с очень интересным обществом и большими традициями».
Для Падара торговля алкоголем новым делом не является: «Когда-то я был крупнейшим оптовым поставщиком вин в Эстонской Республике. В действительности, я всю сознательную жизнь занимался в области питания и напитков», - сказал Падар, который в конце прошлого столетия работал генеральным директором фирмы HT Hulg, а пару лет спустя советником по Duty Free судоходной компании Tallink.
В 1999-2002 и 2014-2015 годах Ивари Падар был министром сельского хозяйства Эстонии. В 2007-2009 годах он работал министром финансов. Сейчас Падар является членом Европейского Парламента.