Воровавших в магазине граждан России выслали из Эстонии

В отношении пойманных на краже мужчины и женщины средних лет полиция начала производство по проступку, а в качестве наказания назначила им штраф.

Кроме того, их выданные Эстонией шенгенские визы признаны недействительными, им назначен пятилетний запрет на въезд в страну, а 20 апреля их выслали из Эстонии.

20 апреля после обеда внимательный человек сообщил пограничникам, что в доме в деревне Вяйко-Нярма волости Сетомаа Выруского уезда находится чужой человек. Отреагировавшая на сообщение команда погранохраны Пиуза задержала находившегося на чужой территории 29-летнего гражданина Российской Федерации, которого для выяснения обстоятельств доставили на кордон Пиуза.