Воровавших в магазине граждан России выслали из Эстонии

19 апреля охранник поймал в магазине на Калда-теэ в Тарту двух граждан Российской Федерации, которых передали полиции, а после выслали из страны, пишет Postimees.
В отношении пойманных на краже мужчины и женщины средних лет полиция начала производство по проступку, а в качестве наказания назначила им штраф.
Кроме того, их выданные Эстонией шенгенские визы признаны недействительными, им назначен пятилетний запрет на въезд в страну, а 20 апреля их выслали из Эстонии.
20 апреля после обеда внимательный человек сообщил пограничникам, что в доме в деревне Вяйко-Нярма волости Сетомаа Выруского уезда находится чужой человек. Отреагировавшая на сообщение команда погранохраны Пиуза задержала находившегося на чужой территории 29-летнего гражданина Российской Федерации, которого для выяснения обстоятельств доставили на кордон Пиуза.
При проверке мужчины и его документов выяснилось, что у него нет законного основания находиться в Эстонской Республике, поэтому ему назначили штраф, ввели пятилетний запрет на въезд в страну, и утром 21 апреля передали его представителям погранохраны России.