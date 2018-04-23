«Тренер»: о футболе – почти откровенно

Данила Козловский, сыгравший Валерия Харламова в «Легенде №17», в новом фильме «Тренер» играет бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Юрия Столешникова, который после краха своей карьеры в качестве игрока стал тренером провинциального клуба «Метеор». Столешников – фигура выдуманная, и авторы картины имели свободные руки. В отличие от создателей «Легенды №17» и «Движения вверх», которые должны были следовать за реальными событиями, хотя и правом на художественный вымысел успели воспользоваться.
Из игроков – в тренеры
Данила Козловский проходит этот путь дважды. И как исполнитель главных ролей и как художник. В «Тренере» он еще и режиссер-постановщик, и соавтор сценария и один из продюсеров. Играющий тренер. Как и его герой, который в финальном матче на Кубок России выходит на поле в составе скромного «Метеора» против своего бывшего клуба – московского «Спартака», забивает гол (не засчитанный необъективным арбитром!), получает травму и стоя у кромки поля - как Криштиану Роналдо во время финала чемпионата Европы Франция – Португалия – вдохновляет своих футболистов на спортивный подвиг.
Футбол в картине показан так, что происходящему на поле абсолютно веришь. Никакого изящества в стиле «Барселоны», «Реала» или «Баварии» с их стремительными флаговыми проходами, долгим держанием мяча, когда надо выманить на себя закрывшегося на замок соперника, никаких разрезающих пасов и сверхэффектных ударов «ножницами». Типичная для российских команд тяжелая игра, пахота на поле, фолы, споры с судьями; фанаты, которые в игре мало что понимают, но приходят на стадион, чтобы поорать, а после игры и подраться. Именно такие фанаты и создали российскому футболу дурную славу в Европе; выезжать на международные матчи – удовольствие дорогое, поэтому среди болельщиков немало разбогатевшего быдла, а именно они и видны в первую очередь.
Впрочем, в фильме Столешникову удается найти общий язык с болелами, из злобного бешеного стада они превращаются в настоящую команду, болея за «Метеор» от всей души. И в это тоже веришь. Тренеры и игроки российской премьер-лиги, а возможно и ФНЛ (лига ниже рангом, в ней и играет «Метеор») находят время встретиться с фанатами, как-то вправить им мозги…
Успех «Метеора» в Кубке России – тоже реальный сюжетный ход. Буквально за три дня до премьеры фильма Данилы Козловского московский «Спартак» при полном параде, с великолепным итальянским тренером и дорогостоящими легионерами, ухитрился в полуфинале Кубка проиграть занимающему 14-е место в премьер-лиге «Тосно». А соперником «Тосно» в финале будет курский «Авангард», который в ФНЛ плетется на 10-м месте. И победитель сможет представлять Россию в Лиге Европы. Боже, храни российский футбол!
В финальных кадрах фильма «Метеор» выходит играть в Лиге Европы на стадион «Стамфорд Бридж» против «Челси». Почему именно на этом стадионе и против этого соперника? Вероятно, потому, что в 1945 году первое знакомство советского футбола с туманным Альбионом состоялось именно там, и московское «Динамо», усиленное несколькими игроками других клубов, в частности, великим Всеволодом Бобровым, сыграло с «Челси» вничью – 3:3.
К счастью, авторам картины хватило такта на этом закончить, не заставляя «Метеор» выигрывать еще и у «Челси».
Есть в картине и другие узнаваемые реалии. «Метеор» не нужен городу: игроки это понимают и не лезут вон из кожи, чтобы побеждать. Перед матчем (естественно, на первенство ФНЛ) судье заносят обе стороны, он судит в пользу более щедрого из соперников, а несчастному «Метеору» возвращает его взнос.
Так что к картине можно применить сказанное известным публицистом В.И. Ульяновым-Лениным по поводу стихотворения Маяковского «Прозаседавшиеся»: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики (в данном случае - футбола) ручаюсь, что это совершенно правильно». Ну разве что выход Столешникова на поле кажется натяжкой.
А как насчет поэзии?
Непреодолимые штампы спортивной драмы
Примерно три четверти фильмов о спорте выстраиваются на один манер. В команду по футболу (хоккею, баскетболу, гандболу, керлингу – ненужное зачеркнуть), которую не обыгрывает только ленивый, приходит новый тренер, гениальный, но со сложной судьбой и с ужасным характером. За короткий период ему удается встряхнуть своих подопечных, увлечь их высокой целью, и в финале мы должны увидеть их на пьедестале с «Золотой богиней», Кубком Стэнли, Кубком Гагарина, «Серебряной салатницей» или Алюминиевой вазой за победу в чемпионате коллективов физкультуры г. Мухо..анска (ненужное зачеркнуть) в руках.
Непременно должна присутствовать также верная боевая подруга героя, нежной рукой утирающая слезы радости.
Среди обязательных персонажей необходим юный игрок, который на тренировках демонстрирует чудеса техники, но на поле теряется, боится получить травму – и тренер то задушевными разговорами, то жесткой требовательностью заставляет парня поверить в себя и в финале забить спасительный для Команды гол.
Еще желательно, чтобы Команда в финальном матче проигрывала, чтобы противник примерно три четверти матча размазывал ее по полю или по льду, а потом вдруг в игре происходил чудесный перелом, и наши герои отыгрывали фору минимум в 2 мяча. Или шайбы.
В жизни бывает и не такое. На молодежном чемпионате мира по хоккею 2011 года сборная России после двух периодов проигрывала Канаде 0:3, а в третьем забросила 5 безответных шайб. Я хорошо помню тот матч; трансляция шла ночью, после двух периодов хотелось уйти спать и не смотреть «продолжение банкета», но то, что творилось в третьем, прогнало сон! Или взрослый чемпионат мира, Квебек 2008, Россия проигрывала Канаде 2:4, но сравняла счет и в овертайме победила, а героем матча стал Илья Ковальчук, у которого до финала игра не клеилась, а в финале он забросил две шайбы, в том числе решающую!
Но это – драматургия реальная! Исход непредсказуем – и оттого прекрасен.
Кроя спортивную драму по такой мерке, ее предсказуемость надо компенсировать выразительными характерами и неожиданными поворотами сюжета, который всё равно придет к неизбежному финалу, но по пути выкинет кое-какие коленца!
Скелет без мяса
Заметьте, что в обоих российских спортивных фильмах – «Легенда №17» и «Движение вверх» - на первый план выходила фигура тренера. Анатолий Тарасов, сыгранный совсем не похожим на него Олегом Меньшиковым, был интереснее главного героя, а в фильме о баскетболистах тренер Владимир Гаранжин (настоящая фамилия Кондрашин) в исполнении Владимира Машкова был вообще центральным образом.
В «Тренере» эта тенденция разрослась безмерно. Играющий тренер фильма Данила Козловский как режиссер и исполнитель главной роли не смог (или не захотел) преодолеть практически неизбежного в такой ситуации актерско-режиссерского нарциссизма. Юрий Столешников - если и не единственный герой картины, то всех остальных он затмевает безусловно. К тому же сценарий явно слаб. Тройке сценаристов (кроме Данилы Козловского еще Андрей Золотарев и Сергей Четверухин) не удалось нарастить «мускулатуру» на общепринятый «скелет» спортивной драмы. Сам Козловский играет, разумеется, очень хорошо – он вообще прекрасный актер, и судить о нем лучше не по киноролям, где чаще всего ему приходится вывозить на себе посредственный, мягко говоря, сценарий («Викинг», «Экипаж», оба «Духless’a» и пр.) сколько по работам в питерском Малом драматическом театре – Театре Европы, где он сыграл Гамлета, Лопахина, Фердинанда в «Коварстве и любви», Эдгара в «Короле Лире».
Козловскому, разумеется, интересно искать в своем Столешникове сложность и неоднозначность характера. Его герой раним, склонен к рефлексии; столкнувшись с пофигизмом игроков, которым ничего вообще-то не надо, он приходит на тренировку пьяным, пытается продемонстрировать свой коронный удар с пенальти – «парашютиком», теряет равновесие и падает на траву… Он может быть слаб – и потому очень человечен.
Но слишком много сюжетных линий в картине просто не дотянуты до конца. Отношения Юрия с отцом (которого сыграл тоже прекрасный актер – Андрей Смоляков). Линия мэра (главный злодей российского кино Виктор Вержбицкий) вообще неясна: то он отказывает команде в увеличении финансирования, т.к. у города есть другие, более важные, нужды, то приезжает в Краснодар на финал Кубка и сияет от гордости за «Метеор». Если бы это была сатира на типичного чиновника, который никакой пользы не приносит, но умело примазывается ко всем достижениям – мол, и мы пахали! Так ведь нет!
Непонятно, как за половину сезона Юрию удалось совершенно преобразить команду. Только потому, что этого требуют законы жанра?
Единственный персонаж, который становится в картине наравне с героем, Бергер (Владимир Ильин) – тренер детской команды, который, видя, что его труд никому, кроме этих мальчишек, не нужен, потихоньку спивался… Столешников, чуя в нем не только тренерский, но и человеческий талант, пригласил его в «Метеор» вторым тренером. Ильин играет человека, который внезапно для себя самого поднялся с колен и почувствовал свою значимость.
С женскими образами картине не повезло. Ирина Горбачева, блистательно сыгравшая в «Аритмии», в роли президента клуба Лары Вольской (дочери мэра, между прочим) совершенно невнятна. Единственный интересный эпизод – когда она в раздевалке краснодарского стадиона прижимает к стене судью и грозит ему страшными карами за то, что он – как кажется Ларе – судит в пользу соперника. Вообще неясно, зачем авторам понадобилось делать женщину президентом «Метеора». В российском футболе имел место трагикомический прецедент – президентом ФК «Локомотив» (Москва) шесть лет была Ольга Смородская, которая за это время совершенно развалила клуб, то нанимала, то увольняла тренеров без видимых причин и лезла не в свои дела. По воспоминаниям игроков, она пыталась давать установки на матчи: «В Лозанне перед матчем Смородская объясняла футболистам тактику: «В атаке надо играть пошире, а в защите поуже».
Возлюбленная героя Варя (Ольга Зуева) вообще существует для мебели. Отношения ее с Юрием выстроены очень приблизительно. Единственный яркий женский образ – маленькая сестра Вари Даша (Мария Лобанова), не по возрасту умная, рассудительная и самостоятельная.
«Легенда №17» и «Движение вверх» были фильмами-воспоминаниями о былой славе советского спорта. «Тренер» вышел на экраны месяца за полтора до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, но… без шансов для российской сборной. В фильме безнадежная команда сумела прыгнуть выше головы. Сможет ли картина вдохновить на подвиг команду тренера Станислава Черчесова? Решайте сами!