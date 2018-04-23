«Тренер»: о футболе – почти откровенно

В «Тренере» эта тенденция разрослась безмерно. Играющий тренер фильма Данила Козловский как режиссер и исполнитель главной роли не смог (или не захотел) преодолеть практически неизбежного в такой ситуации актерско-режиссерского нарциссизма. Юрий Столешников - если и не единственный герой картины, то всех остальных он затмевает безусловно. К тому же сценарий явно слаб. Тройке сценаристов (кроме Данилы Козловского еще Андрей Золотарев и Сергей Четверухин) не удалось нарастить «мускулатуру» на общепринятый «скелет» спортивной драмы. Сам Козловский играет, разумеется, очень хорошо – он вообще прекрасный актер, и судить о нем лучше не по киноролям, где чаще всего ему приходится вывозить на себе посредственный, мягко говоря, сценарий («Викинг», «Экипаж», оба «Духless’a» и пр.) сколько по работам в питерском Малом драматическом театре – Театре Европы, где он сыграл Гамлета, Лопахина, Фердинанда в «Коварстве и любви», Эдгара в «Короле Лире».

Козловскому, разумеется, интересно искать в своем Столешникове сложность и неоднозначность характера. Его герой раним, склонен к рефлексии; столкнувшись с пофигизмом игроков, которым ничего вообще-то не надо, он приходит на тренировку пьяным, пытается продемонстрировать свой коронный удар с пенальти – «парашютиком», теряет равновесие и падает на траву… Он может быть слаб – и потому очень человечен.

Но слишком много сюжетных линий в картине просто не дотянуты до конца. Отношения Юрия с отцом (которого сыграл тоже прекрасный актер – Андрей Смоляков). Линия мэра (главный злодей российского кино Виктор Вержбицкий) вообще неясна: то он отказывает команде в увеличении финансирования, т.к. у города есть другие, более важные, нужды, то приезжает в Краснодар на финал Кубка и сияет от гордости за «Метеор». Если бы это была сатира на типичного чиновника, который никакой пользы не приносит, но умело примазывается ко всем достижениям – мол, и мы пахали! Так ведь нет!

Непонятно, как за половину сезона Юрию удалось совершенно преобразить команду. Только потому, что этого требуют законы жанра?

Единственный персонаж, который становится в картине наравне с героем, Бергер (Владимир Ильин) – тренер детской команды, который, видя, что его труд никому, кроме этих мальчишек, не нужен, потихоньку спивался… Столешников, чуя в нем не только тренерский, но и человеческий талант, пригласил его в «Метеор» вторым тренером. Ильин играет человека, который внезапно для себя самого поднялся с колен и почувствовал свою значимость.

С женскими образами картине не повезло. Ирина Горбачева, блистательно сыгравшая в «Аритмии», в роли президента клуба Лары Вольской (дочери мэра, между прочим) совершенно невнятна. Единственный интересный эпизод – когда она в раздевалке краснодарского стадиона прижимает к стене судью и грозит ему страшными карами за то, что он – как кажется Ларе – судит в пользу соперника. Вообще неясно, зачем авторам понадобилось делать женщину президентом «Метеора». В российском футболе имел место трагикомический прецедент – президентом ФК «Локомотив» (Москва) шесть лет была Ольга Смородская, которая за это время совершенно развалила клуб, то нанимала, то увольняла тренеров без видимых причин и лезла не в свои дела. По воспоминаниям игроков, она пыталась давать установки на матчи: «В Лозанне перед матчем Смородская объясняла футболистам тактику: «В атаке надо играть пошире, а в защите поуже».

Возлюбленная героя Варя (Ольга Зуева) вообще существует для мебели. Отношения ее с Юрием выстроены очень приблизительно. Единственный яркий женский образ – маленькая сестра Вари Даша (Мария Лобанова), не по возрасту умная, рассудительная и самостоятельная.