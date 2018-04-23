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На Сааремаа разбился мотоциклист

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Место происшествия на Сааремаа.

ФОТО: PPA

Сегодня около 15.00 в волости Сааремаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб съехавший с дороги 51-летний мотоциклист, передает Postimees.

В 14.47 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Ванамыйза, в волости Сааремаа, на седьмом километре дороги Вайвере-Вятта мотоцикл съехал с дороги.

По первоначальным данным, мотоциклист, двигавшийся из Вятта в сторону Вайвере, отклонился направо на крутом левом повороте и съехал с дороги. 51-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Работавшие на месте происшествия полицейские установили, что у мотоциклиста были права соответствующей категории на управление транспортным средством и на нем был защитный шлем. Полиция выясняет, был ли мужчина трезв.

На отрезке дороги, где произошло трагическое происшествие, действует ограничение скорости 90 км/ч. Дорога была сухой, видимость — хорошей.

Руководитель Курессаареского отделения полиции Тамбет Олл выразил соболезнование близким. "Сейчас еще рано говорить, при каких обстоятельствах мужчина съехал в кювет", — сказал Олл.

"Хорошая дорога и благоприятные погодные условия притупляют чувство опасности водителя, и скорость возрастает, однако обращаю внимание всех участников движения на то, что жизнь могут спасти правильно выбранная скорость и внимательность", — добавил руководитель Курессаареского отделения полиции.

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