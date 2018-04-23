Австралия открыла в Таллинне свое первое pop-up посольство

"Эстония и Австралия добрые друзья и партнеры, разделяющие общие ценности. Мне крайне приятно, что Австралия решила открыть первое так называемое pop-up посольство именно в Таллинне,- сказал на открытии посольства министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. - Этот шаг ведет нас к новому уровню конструктивного сотрудничества. Эстонская инновационная среда и развитие э-государства, безусловно, повлияла на решение Австралии".

На открытии посольства в Таллинне присутствовала посол Австралии в Эстонии Кирин Энн Бернс Айалараю (Kerin Ann Burns Ayyalaraju), а посредством Skype и министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп (Julie Bishop).

По словам Миксера, открытие pop-up посольства обогатит новым опытом обе стороны и выразил уверенность, что ему будет сопутствовать успех и что это усиливает зримость присутствия Австралии в Эстонии и во всем регионе. Миксер выразил надежду, что позитивный пример Австралии в лице инновативного pop-up посольства может вдохновить и другие страны на схожую форму сотрудничества с Эстонией.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в своей речи на открытии посольства сообщила, что Австралия приняла решение присоединиться к действующему в Таллинне Центру НАТО по сотрудничеству в сфере кибер-обороны (CCDCOE).

"Приветствуем решение Австраклии присоединиться к работе Центра компетенции“,- сказал Миксер, отметив, что Эстония видит высокий потенциал сотрудничества в работе Центра.

Об открытии pop-up посольства министры иностранных дел Миксер и Бишоп договорились на встрече, состоявшейся 7 марта в Нью-Йорке.

Посольство pop-up — это государственное представительство, в котором посол не работает повседневно, а находится на месте краткосрочно в соответствии с необходимостью.