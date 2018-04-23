В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших из пневматического ружья

Сегодня около 14 часов дня поступил сигнал тревоги от персонала находящегося на улице Пухангу детского сада. Работники детсада видели мужчин в окне дома напротив, у них в руках были предметы, напоминающие оружие.

На вызов отреагировали пять патрульных экипажей и оперативники. Полицейские задержали двух выходивших из дома 34-летних мужчин. В ходе проверки выяснилось, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В том же доме обнаружили еще одного находившегося в этой компании человека - 40-летнего мужчину. Мужчин доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения следственных мероприятий. В ходе инцидента никто не пострадал, предметы, напоминающие оружие, оказались пневматическими ружьями.

"Это был приоритетный сигнал тревоги. К сожалению, в последнее время участились вызовы, связанные с тем, что кто-то размахивает предметами, похожими на оружие, и таким образом пугает окружающих. Полиция относится к таким сообщениям очень серьезно, поскольку никогда не известно, что в руках у человека - игрушка, газовый пистолет или пневматическое ружье", - прокомментировал происшедшее глава оперативного отдела Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

Он отметил, что первостепенная цель полицейских в тот момент - обеспечить безопасность окружающих, из-за чего ситуация может накалиться и, в конце концов, представлять уже опасность для того, у кого есть оружие.

"Люди, которые носят оружие и предметы, похожие на оружие, должны делать это незаметно и так, чтобы не вызывать страха у окружающих. Нет никаких оправданий размахиванию оружием в общественных местах. Это безответственно и неуважительно по отношению к чувству безопасности сограждан", - добавил Крулль.