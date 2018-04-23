В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших из пневматического ружья

Сегодня после полудня полицейские задержала в Копли троих пьяных мужчин, стрелявших из окна жилого дома из пневматического ружья, передает Postimees.
Сегодня около 14 часов дня поступил сигнал тревоги от персонала находящегося на улице Пухангу детского сада. Работники детсада видели мужчин в окне дома напротив, у них в руках были предметы, напоминающие оружие.
На вызов отреагировали пять патрульных экипажей и оперативники. Полицейские задержали двух выходивших из дома 34-летних мужчин. В ходе проверки выяснилось, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
В том же доме обнаружили еще одного находившегося в этой компании человека - 40-летнего мужчину. Мужчин доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения следственных мероприятий. В ходе инцидента никто не пострадал, предметы, напоминающие оружие, оказались пневматическими ружьями.
"Это был приоритетный сигнал тревоги. К сожалению, в последнее время участились вызовы, связанные с тем, что кто-то размахивает предметами, похожими на оружие, и таким образом пугает окружающих. Полиция относится к таким сообщениям очень серьезно, поскольку никогда не известно, что в руках у человека - игрушка, газовый пистолет или пневматическое ружье", - прокомментировал происшедшее глава оперативного отдела Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.
Он отметил, что первостепенная цель полицейских в тот момент - обеспечить безопасность окружающих, из-за чего ситуация может накалиться и, в конце концов, представлять уже опасность для того, у кого есть оружие.
"Люди, которые носят оружие и предметы, похожие на оружие, должны делать это незаметно и так, чтобы не вызывать страха у окружающих. Нет никаких оправданий размахиванию оружием в общественных местах. Это безответственно и неуважительно по отношению к чувству безопасности сограждан", - добавил Крулль.
Точные обстоятельства случившегося выяснятся в рамках уголовного расследования