понедельник, 23 апреля 2018 г.
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В Торонто фургон наехал на пешеходов: до десяти пострадавших Дополнено в 22.15!

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ФОТО: CBCNews

В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано, передает Newsru.com.

Белый фургон наехал на пешеходов в районе Финч Авеню, сообщается в Twitter городской полиции. В результате пострадали несколько человек. В 13:27 по местному времени (20:27 по Москве) к месту происшествия вызвали полицейских.

Журналист Global News Toronto Джереми Кон сообщает в Twitter о телах, лежащих на улице Йонге после наезда микроавтобуса. По его словам, на месте происшествия работает множество медиков. При этом констатирована смерть нескольких человек, отмечает очевидец.

Между тем водитель микроавтобуса, въехавшего в пешеходов, задержан сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Торонто.

Как отмечает агентство, инцидент произошел в северной части города, примерно в 30 км от центра, где с 21 по 23 апреля проходила встреча министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7; входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).

В социальных сетях также уже появилось видео задержания предполагаемого преступника.

По информации Toronto Sun, грузовик переехал через бордюр и, выехав на тротуар, начал давить прохожих на тротуаре. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Издание также отмечает, что, исходя из кадров задержания предполагаемого преступника, неизвестный мужчина направляет на полицейских предмет, похожий на оружие. Вскоре после этого он бросает его на землю и фактически не оказывает сопротивления стражам порядка.

В правоохранительных органах журналистам подтвердили, что задержанным является именно водитель грузовика. При этом в полиции Торонто пока не раскрывают личность предполагаемого преступника и его мотивы.

В настоящее время специалисты изучают грузовик, за рулем которого находился задержанный мужчина.

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