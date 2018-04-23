Белый фургон наехал на пешеходов в районе Финч Авеню, сообщается в Twitter городской полиции. В результате пострадали несколько человек. В 13:27 по местному времени (20:27 по Москве) к месту происшествия вызвали полицейских.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 апреля 2018 г.

Журналист Global News Toronto Джереми Кон сообщает в Twitter о телах, лежащих на улице Йонге после наезда микроавтобуса. По его словам, на месте происшествия работает множество медиков. При этом констатирована смерть нескольких человек, отмечает очевидец.

Между тем водитель микроавтобуса, въехавшего в пешеходов, задержан сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Торонто.

Как отмечает агентство, инцидент произошел в северной части города, примерно в 30 км от центра, где с 21 по 23 апреля проходила встреча министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7; входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).

В социальных сетях также уже появилось видео задержания предполагаемого преступника.

Several pedestrians struck by white van in Toronto; condition unknown. Police say driver fled the scene. Incident occurred in northern part of city near Yonge and Finch. More details to be posted here as they become available. https://t.co/iW8iEzeKZr — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 23 апреля 2018 г.

По информации Toronto Sun, грузовик переехал через бордюр и, выехав на тротуар, начал давить прохожих на тротуаре. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Издание также отмечает, что, исходя из кадров задержания предполагаемого преступника, неизвестный мужчина направляет на полицейских предмет, похожий на оружие. Вскоре после этого он бросает его на землю и фактически не оказывает сопротивления стражам порядка.

В правоохранительных органах журналистам подтвердили, что задержанным является именно водитель грузовика. При этом в полиции Торонто пока не раскрывают личность предполагаемого преступника и его мотивы.

В настоящее время специалисты изучают грузовик, за рулем которого находился задержанный мужчина.