вторник, 24 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

G7 пригрозила России ужесточением санкций за дестабилизирующее поведение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Chris Young / AP

Министры иностранных дел государств "Большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России. Об этом говорится в совместном коммюнике министров, опубликованном в ночь на вторник, 24 апреля. Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и необратимым" выполнением Россией минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля, пишет DW.com.

Главы МИД государств "Большой семерки" также выступили с критикой России за ее "вмешательство в демократические системы". Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают "последствия", заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, не вдаваясь в детали.

Диалог в разрешении глобальных кризисов

При этом в разрешении региональных и глобальных конфликтов "Большая семерка" продолжит искать возможности для диалога с российской стороной. Москва должна быть "конструктивным партнером", полагает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Нынешнее поведение российской стороны он назвал "неприемлемым". В частности, Салливан упомянул отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также деятельность России на востоке Украины, в Грузии и Молдавии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ