G7 пригрозила России ужесточением санкций за дестабилизирующее поведение

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и необратимым" выполнением Россией минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля, пишет DW.com.

Главы МИД государств "Большой семерки" также выступили с критикой России за ее "вмешательство в демократические системы". Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают "последствия", заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, не вдаваясь в детали.

Диалог в разрешении глобальных кризисов

При этом в разрешении региональных и глобальных конфликтов "Большая семерка" продолжит искать возможности для диалога с российской стороной. Москва должна быть "конструктивным партнером", полагает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.