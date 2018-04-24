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В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнюю девочку

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Светофор. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Eeva Kaun

В понедельник, 23 апреля, около 11.40 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Кивимяэ. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda Accord, которым управлял 56-летния мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, а для автомобиля в этот момент горел красный.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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