В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнюю девочку
24 апреля 2018 г., 7:23
В понедельник, 23 апреля, около 11.40 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Кивимяэ. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda Accord, которым управлял 56-летния мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, а для автомобиля в этот момент горел красный.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.