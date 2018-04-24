В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнюю девочку

Инцидент имел место на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Кивимяэ. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda Accord, которым управлял 56-летния мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, а для автомобиля в этот момент горел красный.