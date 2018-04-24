По словам собеседника агентства, к настоящему моменту нет никаких причин рассматривать произошедшее как несчастный случай. В результате 10 человек погибли, еще 15 человек получили ранения, передает Newsru.com со ссылкой на CTV News .

Местные СМИ смогли узнать личность водителя, совершившего наезд на пешеходов. По данным телеканала CBS News , речь идет о 25-летнем Алеке Минассяне. Некоторые журналисты, ориентируясь на фамилию подозреваемого, предполагают, что у него могут быть армянские корни. По другим данным, он канадец курдского происхождения.

🇨🇦 CANADA : Le suspect arrêté ayant tué 9 personnes à #Toronto a été identifié comme étant Alek Minassian, 25 ans (police). pic.twitter.com/QJjREMlQQA — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 23 апреля 2018 г.

В социальных сетях появилась видеозапись задержания Минассяна. На ней видно, как предполагаемый террорист изо всех сил пытается спровоцировать полицейского на стрельбу, выдавая мобильный телефон за пистолет. Несмотря на все его усилия, полицейский не стал открывать огонь, благодаря чему водителя удалось задержать живым.

Watch the Gunmen in Toronto pretend his cellphone is a gun, trying to bait police Into shooting him. More Religion of Peace... pic.twitter.com/leVQxPt6TD — Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) 23 апреля 2018 г.

Один из очевидцев в беседе с CTV News выразил уверенность, что произошедшее было терактом. "Если бы это был несчастный случай, он бы попытался остановиться. Но человек за рулем продолжал ехать по тротуару. Он мог остановиться", - подчеркнул он.

Ранее представитель службы скорой помощи Торонто Джон Фленгас описал место происшествия, как "настоящую бойню". В свою очередь, министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл призвал не делать преждевременных выводов и не распространять слухи о том, что это мог быть теракт.

Белый фургон наехал на пешеходов углу улицы Йонге и Финч Авеню около 13.00 по местному времени (20.00 по Таллинну). Инцидент произошел в северной части города, примерно в 30 км от центра, где проходит встреча министров иностранных дел стран "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).