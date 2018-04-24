В британском Солсбери приступили к очистке мест, в которых побывали Скрипали
24 апреля 2018 г., 7:42
Три армейских грузовика прибыли в Солсбери для участия в операции по очистке от возможно сохранившихся остатков вещества, которым отравились бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил телеканал Sky News.
Обеззараживаться будут район, где в бессознательном состоянии были обнаружены пострадавшие, и места, в которых они побывали до этого.
По мнению научного советника министерства окружающей среды, которое будет контролировать операцию, легкие следы нервнопаралитического вещества "Новичок" могут еще сохраняться в девяти местах, которые посетили Скрипали, и они сохраняют токсичные свойства.
В сообщении отмечается, что вся операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.