вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • В британском Солсбери приступили к очистке мест, в которых побывали Скрипали

В британском Солсбери приступили к очистке мест, в которых побывали Скрипали

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В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин.

ФОТО: Ben Birchall/PA Wire/PA Images

Три армейских грузовика прибыли в Солсбери для участия в операции по очистке от возможно сохранившихся остатков вещества, которым отравились бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил телеканал Sky News.

Обеззараживаться будут район, где в бессознательном состоянии были обнаружены пострадавшие, и места, в которых они побывали до этого.

По мнению научного советника министерства окружающей среды, которое будет контролировать операцию, легкие следы нервнопаралитического вещества "Новичок" могут еще сохраняться в девяти местах, которые посетили Скрипали, и они сохраняют токсичные свойства.

В сообщении отмечается, что вся операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.

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