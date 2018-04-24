Языковой инспекции не понравилась уличная реклама чемпионата Европы по тхэквондо

Как пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, чиновники обнаружили в разных частях Таллинна рекламирующие европейское первенство плакаты, информация на которых предоставлена только на английском языке, пишет rus.err.ee .

В своем письме на имя президента Эстонского союза тхэквондо Михаила Кылварта Томуск напомнил о том, что по Закону о языке на наружной рекламе текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не может быть менее заметным, чем иностранный текст.