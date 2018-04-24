Языковой инспекции не понравилась уличная реклама чемпионата Европы по тхэквондо

Наружная реклама стартующего в четверг в Таллинне чемпионата Европы по таэквондо под прицел Языковой инспекции. Ведомство распорядилось поменять рекламные плакаты, поскольку они были оформлены на английском языке.
Как пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, чиновники обнаружили в разных частях Таллинна рекламирующие европейское первенство плакаты, информация на которых предоставлена только на английском языке, пишет rus.err.ee.
В своем письме на имя президента Эстонского союза тхэквондо Михаила Кылварта Томуск напомнил о том, что по Закону о языке на наружной рекламе текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не может быть менее заметным, чем иностранный текст.
По словам генерального секретаря организации Илоны Узловой, часть плакатов будет снабжена информацией на эстонском языке, а часть планировалось снять еще накануне, 23 апреля.