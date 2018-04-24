вторник, 24 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Языковой инспекции не понравилась уличная реклама чемпионата Европы по тхэквондо

Языковой инспекции не понравилась уличная реклама чемпионата Европы по тхэквондо

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рекламный плакат, не понравившийся Языковой инспекции.

ФОТО: скриншот с сайта Эстонского союза тхэквондо

Наружная реклама стартующего в четверг в Таллинне чемпионата Европы по таэквондо под прицел Языковой инспекции. Ведомство распорядилось поменять рекламные плакаты, поскольку они были оформлены на английском языке.

Как пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, чиновники обнаружили в разных частях Таллинна рекламирующие европейское первенство плакаты, информация на которых предоставлена только на английском языке, пишет rus.err.ee.

В своем письме на имя президента Эстонского союза тхэквондо Михаила Кылварта Томуск напомнил о том, что по Закону о языке на наружной рекламе текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не может быть менее заметным, чем иностранный текст.

По словам генерального секретаря организации Илоны Узловой, часть плакатов будет снабжена информацией на эстонском языке, а часть планировалось снять еще накануне, 23 апреля.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ