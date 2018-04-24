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У России нет больше проблем с вратарями

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ФОТО: Russell LaBounty / USA TODAY Sports

Александр Овечкин дублем отправил дуэт россиян из "Коламбуса" в сборную России.

"Жакеты" на родном льду уступили "Кэпиталс" 3:6 и 2:4 в серии. Первую шайбу забросил  россиянин Дмитрий Орлов из "Вашингтона", а Александр Овечкин оформил дубль, забросив 50-ю шайбу в 102 матчах Кубка Стэнли. 25-е очко в плэй-офф за карьеру набрал Евгений Кузнецов.

Как признал тренер "Коламбуса" Джон Торторелла, выиграл та команда, у которой было больше класса. К тому же, по словам Тортса, "Вашингтон" решил проблему Артемия Панарина, который в последних двух матчах очков не набирал, заработав показатель полезности "-6".

Теперь Панарин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, наверняка, примут участие в ЧМ по хоккею, который состоится в мае в Дании. Бобровский же по итогам сезона номинирован на "Кинг Клэнси Трофи". Этот приз вручают игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. От каждой команды лиги отобран один претендент.

Единственный седьмой матч на Востоке будет сыгран в противостоянии "Бостона" и "Торонто". "Кленовые" обыграли 3:1 "Брюинз" (два очка записал на свой счет Никита Зайцев) и перевели серию снова в Бостон, где и определится победитель этой серии.

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