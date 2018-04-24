Украденный четыре года назад редкий велосипед вернулся к хозяину
24 апреля 2018 г., 8:27
По счастливому стечению обстоятельств житель Сааремаа нашел во дворе одного из домов украденный четыре года назад велосипед, пишет Postimees.
«Это случайное стечение обстоятельств», - сказал Михкель Коппель изданию Saarte Hääl, когда забирал находившийся в их семье уже четыре поколения велосипед из полицейского участка.
Украденный в 2014 году из подвала дома велосипед был обнаружен во дворе одного дома. Его нашел отец Михкеля Коппеля Юри, который прибыл на объект для выполнения геодезических работ. Полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Речь идет о велосипеде, собранном в 1930-х. Первым пользователем велосипеда в семье Коппель был прадедушка. Велосипед попал в семью после немецкой оккупации.