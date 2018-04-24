вторник, 24 апреля 2018 г.
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Украденный четыре года назад редкий велосипед вернулся к хозяину

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ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

По счастливому стечению обстоятельств житель Сааремаа нашел во дворе одного из домов украденный четыре года назад велосипед, пишет Postimees.

«Это случайное стечение обстоятельств», - сказал Михкель Коппель изданию Saarte Hääl, когда забирал находившийся в их семье уже четыре поколения велосипед из полицейского участка.

Украденный в 2014 году из подвала дома велосипед был обнаружен во дворе одного дома. Его нашел отец Михкеля Коппеля Юри, который прибыл на объект для выполнения геодезических работ. Полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Речь идет о велосипеде, собранном в 1930-х. Первым пользователем велосипеда в семье Коппель был прадедушка. Велосипед попал в семью после немецкой оккупации.

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