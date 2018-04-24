Во вторник в Нарве пройдет ярмарка труда: предложат более 1000 рабочих мест

На ярмарке будет представлен 21 работодатель. Предлагается работа на производстве, в обслуживании, здравоохранении и секторе общественного управления - в общей сложности тысяча предложений о работе, в том числе 800 рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Работодатели предлагают работу как людям с пониженной трудоспособностью, так и молодёжи. На ярмарку приглашаются также работающие люди, которые могут обсудить с консультантом по карьере возможности обучения, так как Касса страхования от безработицы на определённых условиях предлагает обучение также и работающим людям.

По словам руководителя Нарвского бюро Ида-Вирумааского отделения Кассы страхования от безработицы Инги Пильдер, в этот раз ярмарка труда отличается от обычных ярмарок несколько иным выбором работодателей. «Впервые наши клиенты также могли сказать, кого из работодателей они хотели бы видеть на ярмарке труда, - пояснила Пильдер. - А местом проведения ярмарки выбран торговый центр, чтобы быть к людям ещё ближе».