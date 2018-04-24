На избившего судью игрока возбуждено уголовное дело

"В воскресенье, в 18:56, патрульный наряд в Палдиски получил вызов на игру Чемпината Эстонии по футболу, где 39-летний футболист ударил 22-летнего судью. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело",- сказал руководитель службы расследования и профилактики правонарушений южнохарьюского полицейского отдела Эркко Пииримяги.