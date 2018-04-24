Почти 20 человек погибли в результате поджога в китайском караоке-баре

Пожар начался около 0.30 по местному времени (19.30 по Таллинну). Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и через 25 минут пожар был потушен, однако избежать большого числа жертв не удалось.

Также в результате инцидента пять человек пострадали, они были доставлены в больницу.

По данным следствия, причиной пожара мог стать поджог, отмечает AFP.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге, говорится в опубликованном во вторник заявлении администрации города. 32-летний Лю Чуньлу был задержан в одном из спальных районов города Индэ. Ранее сообщалось о том, что полиция объявила награду в размере 200 тыс. юаней (около 31,7 тыс. долларов) за любую информацию, которая поможет в его обнаружении и поимке.