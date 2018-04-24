вторник, 24 апреля 2018 г.
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Почти 20 человек погибли в результате поджога в китайском караоке-баре

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Пожар в китайском караоке-баре.

ФОТО: Скриншот с Twitter

В результате пожара в караоке-клубе в городе Цинъюань на юге Китая погибли 18 человек, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался около 0.30 по местному времени (19.30 по Таллинну). Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и через 25 минут пожар был потушен, однако избежать большого числа жертв не удалось.

Также в результате инцидента пять человек пострадали, они были доставлены в больницу.

По данным следствия, причиной пожара мог стать поджог, отмечает AFP.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге, говорится в опубликованном во вторник заявлении администрации города. 32-летний Лю Чуньлу был задержан в одном из спальных районов города Индэ. Ранее сообщалось о том, что полиция объявила награду в размере 200 тыс. юаней (около 31,7 тыс. долларов) за любую информацию, которая поможет в его обнаружении и поимке.

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