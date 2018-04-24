Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу через неделю после смерти жены

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу вскоре после похорон своей жены, скончавшейся на прошлой неделе. Соответствующее заявление распространил в своем Twitter его пресс-секретарь Джим Макграт.
В документе уточняется, что 93-летний Буш был госпитализирован еще утром в воскресенье, 22 апреля. Его доставили в больницу Методистской церкви города Хьюстон (штат Техас). Поводом для госпитализации послужила инфекция, обнаруженная у Буша в крови.
"Инфекция попала в его кровеносную систему. Он реагирует на лечение и идет на поправку", - сказано в заявлении. В нем также отмечается, что общественность будет извещена в случае изменения состояния здоровья экс-президента.
По данным CNN, в больницу Буш попал в критическом состоянии, сейчас он находится в реанимации, пишет Newsru.com.
Джордж Буш-старший занимал пост президента США в 1989-1993 годы. Он был 41-м президентом США и отцом 43-го президента Джорджа Буша-младшего.
Несколько лет назад у Буша-старшего обнаружили болезнь Паркинсона, из-за которой экс-президент вынужден передвигаться в инвалидной коляске. На прошлой неделе, 17 апреля, из жизни ушла его жена - экс-первая леди США Барбара Буш. Ей было 92 года.
Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD— Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.