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  • Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу через неделю после смерти жены

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу через неделю после смерти жены

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ФОТО: Reuters/Scanpix

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу вскоре после похорон своей жены, скончавшейся на прошлой неделе. Соответствующее заявление распространил в своем Twitter его пресс-секретарь Джим Макграт.

В документе уточняется, что 93-летний Буш был госпитализирован еще утром в воскресенье, 22 апреля. Его доставили в больницу Методистской церкви города Хьюстон (штат Техас). Поводом для госпитализации послужила инфекция, обнаруженная у Буша в крови.

"Инфекция попала в его кровеносную систему. Он реагирует на лечение и идет на поправку", - сказано в заявлении. В нем также отмечается, что общественность будет извещена в случае изменения состояния здоровья экс-президента.

По данным CNN, в больницу Буш попал в критическом состоянии, сейчас он находится в реанимации, пишет Newsru.com.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США в 1989-1993 годы. Он был 41-м президентом США и отцом 43-го президента Джорджа Буша-младшего.

Несколько лет назад у Буша-старшего обнаружили болезнь Паркинсона, из-за которой экс-президент вынужден передвигаться в инвалидной коляске. На прошлой неделе, 17 апреля, из жизни ушла его жена - экс-первая леди США Барбара Буш. Ей было 92 года.

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