CAS: "Показания Родченкова просто выдумка!"

«Образцы, взятые у участников лыжного марафона 23 февраля, поступили в лабораторию в 0.45 24 февраля, а в кабинет биохимического анализа – в 1.42.

Таким образом, если доктор Родченков подменил образцы, он должен был оказаться в постели не раньше 4 утра. Однако согласно его дневнику, доктор Родченков в этот день «хорошо спал всю ночь».

Родченков заявлял, что точно помнит, как поменял образцы спортсмена 23 февраля. Комиссия отметила, что в его дневнике за этот день нет каких-либо указаний на совершенную подмену. Кроме того, доктор Родченков в дневнике вообще не предоставил какой-либо информации по этой подмене.

Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, которые не подкреплены никакими документальными доказательствами», – говорится в мотивировочной части.

По мнению комиссии, царапины на пробирках не являются достаточным доказательством установления вины спортсмена. Других сведений о том, что Легков мог нарушить антидопинговые правила в Сочи-2014, в деле не было.

Кристоф Вишеман, адвокат российского лыжника Александра Легкова, прокомментировал мотивировочную часть по делу клиента, связанного с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

По словам Вишемана, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков путался в показаниях, к тому же некоторые из них не были подтверждены в ходе расследования.

В частности, в пробах россиян не были обнаружены следы допингового коктейля «Дюшес». А царапины на пробирках, которые, по словам Родченкова, свидетельствуют о вскрытии, были обнаружены на образцах, который поступили в Сочинскую лабораторию днем. Родченков же заявлял, что образцы вскрывались ночью.

«Фактически, скрывая два этих факта, профессор Макларен, WADA и МОК манипулировали оценкой дисциплинарных комиссий, арбитров и общественного мнения.

Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения.