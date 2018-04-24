CAS: "Показания Родченкова просто выдумка!"

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) в мотивировочной части по делу олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова заявили, что показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова противоречат друг другу.
«Образцы, взятые у участников лыжного марафона 23 февраля, поступили в лабораторию в 0.45 24 февраля, а в кабинет биохимического анализа – в 1.42.
Таким образом, если доктор Родченков подменил образцы, он должен был оказаться в постели не раньше 4 утра. Однако согласно его дневнику, доктор Родченков в этот день «хорошо спал всю ночь».
Родченков заявлял, что точно помнит, как поменял образцы спортсмена 23 февраля. Комиссия отметила, что в его дневнике за этот день нет каких-либо указаний на совершенную подмену. Кроме того, доктор Родченков в дневнике вообще не предоставил какой-либо информации по этой подмене.
Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, которые не подкреплены никакими документальными доказательствами», – говорится в мотивировочной части.
По мнению комиссии, царапины на пробирках не являются достаточным доказательством установления вины спортсмена. Других сведений о том, что Легков мог нарушить антидопинговые правила в Сочи-2014, в деле не было.
Кристоф Вишеман, адвокат российского лыжника Александра Легкова, прокомментировал мотивировочную часть по делу клиента, связанного с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.
По словам Вишемана, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков путался в показаниях, к тому же некоторые из них не были подтверждены в ходе расследования.
В частности, в пробах россиян не были обнаружены следы допингового коктейля «Дюшес». А царапины на пробирках, которые, по словам Родченкова, свидетельствуют о вскрытии, были обнаружены на образцах, который поступили в Сочинскую лабораторию днем. Родченков же заявлял, что образцы вскрывались ночью.
«Фактически, скрывая два этих факта, профессор Макларен, WADA и МОК манипулировали оценкой дисциплинарных комиссий, арбитров и общественного мнения.
Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения.
Спортсмен потерял два года и пожизненно лишился права выступать на Олимпиадах. Он был оправдан CAS, на что весь мир спорта закричал, что это несправедливо. То, что сделал МОК, действительно является беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр», – отметил Вишеман.