Нарвский дебошир из казино ответил за «ментов» и «козлов»

Суды двух инстанций рассмотрели обвинение в адрес сорокалетнего мужчины, которого выпроводили из казино, после чего он стал оскорблять прибывших стражей порядка: «Менты - козлы» - и потом еще плюнул в одного. Об этом разбирательстве сегодня рассказала уездная газета Ида-Вирумаа «Северное побережье».
Сергея выпроводили из казино в Нарве 19 августа 2017 года - и вызвали полицию, когда он начал буянить. В полицейской машине мужчина начал оскорблять защитников правопорядка, сказав по-русски: «Менты - козлы». А в арестном доме плюнул одному из патрульных в лицо.
В январе нынешнего года Вируский уездный суд наказал Сергея за оскорбление полицейских 20-дневным арестом. Было учтено, что этот мужчина и раньше совершал аналогичные проступки, в том числе оскорблял представителя власти, и его уже наказывали как штрафом, так и арестом. Суд счел, что предыдущие наказания не возымели действия, поэтому на этот раз виновника наказали арестом на срок больше среднего.
Сергей обжаловал приговор в окружном суде. Адвокат Валли Мурде заявила, что нецензурные выражения не были адресованы чиновникам полиции, просто ее подопечный, когда находится в состоянии нервного напряжения, выражается подобным образом. Она попыталась убедить суд, что у полицейских не было основания чувствовать себя оскорбленными, так как в действительности Сергей не хотел их оскорбить. Факт оскорбления подтверждается якобы только показаниями полицейских, которые по какой-то причине почувствовали, что сказанные слова были для них оскорбительны.
Защитник отметила, что в современном обществе не принято осуждать использование нецензурных выражений - это якобы подтверждают выражения, используемые в прессе и художественной литературе. Здесь возникает вопрос, что вообще можно считать нецензурными выражениями, рассудила адвокат сквернослова Валли Мурде, рассуждения которой приводит «Северное побережье».
Однако окружной суд не увидел причины для аннулирования решения уездного суда и тоже пришел к мнению, что поведение Сергея заслуживает сурового наказания. «Это подтверждают показания свидетеля А.Б. (полицейского), согласно которым вдобавок к предшествовавшему использованию оскорбившего полицейских выражения „менты - козлы“ Сергей, находясь в арестном доме, продолжил использовать в адрес полицейских нецензурные выражения. Вдобавок к этому он плюнул А.Б. кровавой слюной в лицо, и поскольку было подозрение, что у него ВИЧ или гепатит, то теперь полицейский может быть инфицирован», - объяснил суд, вынося свое решени