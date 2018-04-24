Нарвский дебошир из казино ответил за «ментов» и «козлов»

Сергея выпроводили из казино в Нарве 19 августа 2017 года - и вызвали полицию, когда он начал буянить. В полицейской машине мужчина начал оскорблять защитников правопорядка, сказав по-русски: «Менты - козлы». А в арестном доме плюнул одному из патрульных в лицо.

В январе нынешнего года Вируский уездный суд наказал Сергея за оскорбление полицейских 20-дневным арестом. Было учтено, что этот мужчина и раньше совершал аналогичные проступки, в том числе оскорблял представителя власти, и его уже наказывали как штрафом, так и арестом. Суд счел, что предыдущие наказания не возымели действия, поэтому на этот раз виновника наказали арестом на срок больше среднего.

Сергей обжаловал приговор в окружном суде. Адвокат Валли Мурде заявила, что нецензурные выражения не были адресованы чиновникам полиции, просто ее подопечный, когда находится в состоянии нервного напряжения, выражается подобным образом. Она попыталась убедить суд, что у полицейских не было основания чувствовать себя оскорбленными, так как в действительности Сергей не хотел их оскорбить. Факт оскорбления подтверждается якобы только показаниями полицейских, которые по какой-то причине почувствовали, что сказанные слова были для них оскорбительны.

Защитник отметила, что в современном обществе не принято осуждать использование нецензурных выражений - это якобы подтверждают выражения, используемые в прессе и художественной литературе. Здесь возникает вопрос, что вообще можно считать нецензурными выражениями, рассудила адвокат сквернослова Валли Мурде, рассуждения которой приводит «Северное побережье».