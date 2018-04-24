вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • На аукцион выставлен дом в Тарту площадью сто восемьдесят квадратных метров

На аукцион выставлен дом в Тарту площадью сто восемьдесят квадратных метров

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ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе Osta.ee появился новый лот: двухэтажный деревянный дом в тартуском районе Супилинн. Об этом с увлечением рассказывает портал Kodu

Продающийся на аукционе дом ждет хозяина с достаточно толстым кошельком или с золотыми руками. Наличие и того и другого сразу приветствуется. Дом с длинной историей вполне достоен того, чтобы ему дали новую интересную жизнь в современных условиях. 

ФОТО: osta.ee

На участке имеются также сарай и хозяйственные постройки. Стартовая цена предложения - 1000 евро. Быстрая покупка без торгов обойдется в 5000 евро. 

ФОТО: osta.ee

Более подробная информация о доме и аукционе находится ЗДЕСЬ. 

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