На аукцион выставлен дом в Тарту площадью сто восемьдесят квадратных метров
24 апреля 2018 г., 10:22
На интернет-аукционе Osta.ee появился новый лот: двухэтажный деревянный дом в тартуском районе Супилинн. Об этом с увлечением рассказывает портал Kodu.
Продающийся на аукционе дом ждет хозяина с достаточно толстым кошельком или с золотыми руками. Наличие и того и другого сразу приветствуется. Дом с длинной историей вполне достоен того, чтобы ему дали новую интересную жизнь в современных условиях.
На участке имеются также сарай и хозяйственные постройки. Стартовая цена предложения - 1000 евро. Быстрая покупка без торгов обойдется в 5000 евро.
Более подробная информация о доме и аукционе находится ЗДЕСЬ.