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Ратас выразил соболезнования в связи с трагедией в Торонто

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Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Премьер-министр Юри Ратас в ночь на вторник выразил соболезнования близким и друзьям жертв произошедшего в Торонто и унесшего жизни десятерых людей наезда фургона на пешеходов.

"Я глубоко опечален трагедией в Торонто. Мои соболезнования близким и друзьям жертв", - написал Ратас в Twitter.

В понедельник в центре канадского города Торонто автофургон выехал на тротуар. Погибли 10 человек, еще 15 получили ранения. Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал, что нападение выглядит так, как будто было преднамеренным.

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