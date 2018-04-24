Ратас выразил соболезнования в связи с трагедией в Торонто

"Я глубоко опечален трагедией в Торонто. Мои соболезнования близким и друзьям жертв", - написал Ратас в Twitter.

В понедельник в центре канадского города Торонто автофургон выехал на тротуар. Погибли 10 человек, еще 15 получили ранения. Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал, что нападение выглядит так, как будто было преднамеренным.