Ратас выразил соболезнования в связи с трагедией в Торонто
24 апреля 2018 г., 9:42
Премьер-министр Юри Ратас в ночь на вторник выразил соболезнования близким и друзьям жертв произошедшего в Торонто и унесшего жизни десятерых людей наезда фургона на пешеходов.
"Я глубоко опечален трагедией в Торонто. Мои соболезнования близким и друзьям жертв", - написал Ратас в Twitter.
В понедельник в центре канадского города Торонто автофургон выехал на тротуар. Погибли 10 человек, еще 15 получили ранения. Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал, что нападение выглядит так, как будто было преднамеренным.