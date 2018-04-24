вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: из хмурой Эстонии в солнечную Турцию за 177 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из хмурой Эстонии в солнечную Турцию за 177 евро!

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Турция.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Черногорию начиная со 176 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 177 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро

Туда-обратно из Риги на Коста-Брава начиная с 68 евро

Туда-обратно из Риги в Тбилиси начиная со 163 евро

Туда-обратно из Амстердама в Пуэрто-Рико начиная с 265 евро

Туда-обратно из Франкфурта в Австралию начиная с 494 евро

Туда-обратно из Риги в Венецию начиная с 82 евро

Туда-обратно из Брюсселя на Арубу или Кюрасао начиная с 262 евро

Туда-обратно из Риги в Бургас начиная с 72 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 97 евро

Кампания: билеты из Берлина в Азию и Австралию по низким ценам.

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