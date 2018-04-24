Вернулся, чтобы утюжить: Петтер Нортуг возвращен в сборную Норвегии

Впервые с сезона 2013-14 годов Нортуг будет тренироваться в составе сборной, а не проходить подготовку по индивидуальному плану. Подготовку к сезону Нортуг начнет в составе спринтерской сборной. Его основной конкурент за место на первом месте в Кубке мира, Йоханнес Клебо, также будет тренироваться в спринтерской группе.

Как сказал сам Клебо NRK, он рад, что Нортуг вернулся: "Это потрясающий спортсмен, от которого лично я могу многому научиться в спортивном плане. Очень доволен решением тренеров, которые приняли единственное верное решение - вернуть Нортуга!".

Сам Нортуг очень серьезно после болезни готовился к своему возвращению: норвежец купил специальное оборудование для отработки бега на лыжах в домашних условиях, а также принимал участие в любых мало-мальски сильных турнирах, где неизменно побеждал.

Однако, не все довольны тем фактом, что Король возвращен в сборную. Один из таких - сын тренера сборной Норвегии по лыжам Мортена Иверсена, Эмиль Иверсен: «Был удивлен, когда увидел его имя в списке. Не знаю, то ли он заплатил Лефсусу за это, то ли сыграли роль его результаты в конце сезона. Все, кто причастен к лыжным гонкам, рады, что он вернулся. Его возвращение в команду говорит о том, насколько он мотивирован усердно трудиться. Сложно придумать более хорошую новость для норвежцев.

Уровень лыжных гонок сейчас очень высок. Александр Большунов и Йоханнес Клебо в самом расцвете. Оба хороши и на дистанции, и в спринте.

Но у Петтера был проблеск неплохой формы в конце сезона, у него хорошая скорость. Еще много времени до Бейтостолена, он проделает хорошую работу и может обрести форму. Но не думаю, что он выиграет Кубок мира, он слишком стар для этого», – сказал Иверсен.