Цена на нефть марки Brent превысила 75 долларов впервые с 2014 года

Днем в понедельник ее цена достигла отметки в 75 долларов за баррель, затем незначительно снизилась, а вечером внова пошла вверх. По состоянию на 22:25 по Москве, июньские фьючерсы на Brent торговались по 75,09 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7 процента, до 68,88 доллара за баррель.

На следующее утро цена нефти немного снизилась, на внебиржевых торгах утром 24 апреля баррель Brent стоил 74,89 доллара.

Эксперты и участники рынка объясняют повышение цены снижением запасов сырой нефти в США и сокращением поставок из Саудовской Аравии.

Кроме того, на состоянии рынка сказывается и обострение политической обстановки на Ближнем Востоке. Во вторник стало известно о гибели лидера йеменских хуситов, главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Участники рынка также опасаются, что США в мае возобновят санкции в отношении Ирана, и это снизит объем предложения нефти в мире.