Новое направление в политике наказаний: употребляющих коноплю будут направлять на консультации

Цель программы – передать злоупотребляющего коноплей человека специалисту, который поможет найти для зависимого возможность для присоединения к программе помощи и услуге консультирования, сообщил Институт развития здоровья.

В рамках программы будет проводиться от одной до шести консультационных встреч, в ходе которых будут учить необходимым для снижения или прекращения потребления каннабиноидов навыкам.

По словам руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний и наркомании Алены Курбатовой, присоединиться к программе и пройти бесплатный курс консультаций могут все потребители каннабиноидов, которые чувствуют, что нуждаются в помощи. Для этого не обязательно сталкиваться с полицией.

«Часто считается, что впасть в зависимость от конопли невозможно. И все же достаточно людей, которые хотели бы прекратить ее употребление, но не могут это сделать самостоятельно. В то же время, они не решаются обратиться со своими проблемами к семейному врачу», - сказала Курбатова.

«Каждая такая программа – это важный шаг к снижению распространения наркомании. Мы хотим перевести возможности лечения как можно ближе к людям и предложить поддержку в отказе от наркотиков», - объяснил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По его словам, конец прошлого года показал, что борьба с наркопреступностью возможна: «Тут важно снижение спроса, а этому помогут только лечение и программы. Но полиция по-прежнему работает для того, чтобы воспрепятствовать продаже запрещенных веществ и, чтобы наркотики были как можно менее доступны несовершеннолетним».

Для участия в программе VALIK («Выбор») нужно связаться с MTÜ Peaasjad по адресу электронной почты kanep@peaasi.ee или отправить SMS или позвонить с 9.00 до 17.00 по номеру телефона 516 3356.

Какие-либо наркотики в течение жизни употребляли 38 процентов учащихся Эстонии в возрасте 15-16 лет. 26 процентов учеников употребляли коноплю. 27 процентов совершеннолетних мужчин Эстонии и 14 процентов женщин пробовали коноплю хотя бы раз в жизни.