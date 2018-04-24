Ночной пожар в Пярну: погиб 56-летний мужчина
24 апреля 2018 г., 10:46
Как передает Ляэнеский спасательный центр, 24 апреля в 3.00 в центр тревоги сообщили о дыме в подъезде жилого дома, расположенного на улице Лай в Пярну.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым валил из окон второго этажа. Они проникли в однокомнатную квартиру, где на кухне перед плитой с дровяным отоплением горел пол. В квартире нашли человека, которого тут же вынесли из горящего помещения. К сожалению, 56-летний мужчина умер по причине дыма и высокой температуры.
Спасатели нашли на потолке пустой крепеж от дымового датчика и на шкафу - неработающее устройство. Точная причина пожара устанавливается.