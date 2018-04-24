Ночной пожар в Пярну: погиб 56-летний мужчина

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым валил из окон второго этажа. Они проникли в однокомнатную квартиру, где на кухне перед плитой с дровяным отоплением горел пол. В квартире нашли человека, которого тут же вынесли из горящего помещения. К сожалению, 56-летний мужчина умер по причине дыма и высокой температуры.