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Ночной пожар в Пярну: погиб 56-летний мужчина

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Здание на улице Лай, где произошел пожар.

ФОТО: Urmas Luik

Как передает Ляэнеский спасательный центр, 24 апреля в 3.00 в центр тревоги сообщили о дыме в подъезде жилого дома, расположенного на улице Лай в Пярну.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым валил из окон второго этажа. Они проникли в однокомнатную квартиру, где на кухне перед плитой с дровяным отоплением горел пол. В квартире нашли человека, которого тут же вынесли из горящего помещения. К сожалению, 56-летний мужчина умер по причине дыма и высокой температуры.

Спасатели нашли на потолке пустой крепеж от дымового датчика и на шкафу - неработающее устройство. Точная причина пожара устанавливается.

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