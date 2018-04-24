При взрыве на военных учениях пострадал срочник
24 апреля 2018 г., 10:52
Вчера, 23 апреля, в первой половине дня на центральном полигоне Сил обороны во время учений пострадал солдат-срочник Куперьяновского батальона.
При тушении возникшего после стрельбы пожара солдат-срочник, скорее всего, пострадал при взрыве вовремя невзорвавшегося боеприпаса 40-мм подствольного гранатомета.
Пострадавшему на месте была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу. Жизни солдата ничего не угрожает, его родителей оповестили о случившемся.
Для выяснения точных обстоятельств произошедшего военная полиция начала расследование. Силы обороны желают солдату-срочнику скорейшего выздоровления.