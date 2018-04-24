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  • При взрыве на военных учениях пострадал срочник

При взрыве на военных учениях пострадал срочник

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Солдат. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Ardi Hallismaa / Kaitsevägi

Вчера, 23 апреля, в первой половине дня на центральном полигоне Сил обороны во время учений пострадал солдат-срочник Куперьяновского батальона. 

При тушении возникшего после стрельбы пожара солдат-срочник, скорее всего, пострадал при взрыве вовремя невзорвавшегося боеприпаса 40-мм подствольного гранатомета.

Пострадавшему на месте была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу. Жизни солдата ничего не угрожает, его родителей оповестили о случившемся.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего военная полиция начала расследование. Силы обороны желают солдату-срочнику скорейшего выздоровления.

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