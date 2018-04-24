При взрыве на военных учениях пострадал срочник

При тушении возникшего после стрельбы пожара солдат-срочник, скорее всего, пострадал при взрыве вовремя невзорвавшегося боеприпаса 40-мм подствольного гранатомета.

Пострадавшему на месте была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу. Жизни солдата ничего не угрожает, его родителей оповестили о случившемся.