Манчини никому не нужен? Пост тренера сборной Италии отдадут другому тренеру

Проваливающий сезон в петербургском "Зените" итальянский специалист Роберто Манчини может в конце сезона остаться совсем без работы. На должность главного тренера сборной Италии, как сообщает Corriere dello Sport, подобран другой специалист.
Поначалу на пост рулевого "Скуадры" претендовали трое: Антонио Конте, Карло Анчелотти и Роберто Манчини. Манчини считался основным претендентом на этот пост и, по слухам, даже летал на переговоры с ФФИ, но теперь картина поменялась: Манчини, которого может в "Зените" сменить Синиша Михайлович, рискует как потерять работу в России, так и не получить пост в итальянской команде.
По информации источника Corriere dello Sport, теперь Карло Анчелотти является фаворитом в борьбе за главный тренерский пост Италии. 23 апреля специалист встретился с представителями руководства организации Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.
Отмечается, что сторонам осталось урегулировать финансовый вопрос. При этом федерация ограничена в средствах, которые она может предложить главному тренеру. Зарплата нового наставника "Скуадры адзурры" составит 5 миллионов евро в год, что значительно меньше его доходов в "Баварии", из которой он был уволен в сентябре 2017 года.
Чтобы урегулировать этот вопрос, Костакурта предложил Анчелотти полностью определить состав тренерского штаба национальной комнады. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших подопечных – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.