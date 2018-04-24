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  • Манчини никому не нужен? Пост тренера сборной Италии отдадут другому тренеру

Манчини никому не нужен? Пост тренера сборной Италии отдадут другому тренеру

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ФОТО: ANTON VAGANOV / REUTERS

Проваливающий сезон в петербургском "Зените" итальянский специалист Роберто Манчини может в конце сезона остаться совсем без работы. На должность главного тренера сборной Италии, как сообщает Corriere dello Sport, подобран другой специалист.

Поначалу на пост рулевого "Скуадры" претендовали трое: Антонио Конте, Карло Анчелотти и Роберто Манчини. Манчини считался основным претендентом на этот пост и, по слухам, даже летал на переговоры с ФФИ, но теперь картина поменялась: Манчини, которого может в "Зените" сменить Синиша Михайлович, рискует как потерять работу в России, так и не получить пост в итальянской команде.

По информации источника Corriere dello Sport, теперь Карло Анчелотти является фаворитом в борьбе за главный тренерский пост Италии. 23 апреля специалист встретился с представителями руководства организации Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

Отмечается, что сторонам осталось урегулировать финансовый вопрос. При этом федерация ограничена в средствах, которые она может предложить главному тренеру. Зарплата нового наставника "Скуадры адзурры" составит 5 миллионов евро в год, что значительно меньше его доходов в "Баварии", из которой он был уволен в сентябре 2017 года.

Чтобы урегулировать этот вопрос, Костакурта предложил Анчелотти полностью определить состав тренерского штаба национальной комнады. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших подопечных – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

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