В Кристийне реконструируется исторический жилой дом

Это строение относится к домам так называемого таллиннского типа. Двух- и трехэтажным деревянным домам с каменной лестничной клеткой дали это название историки архитектуры.

Естественно, что во время реставрационных работ приведут в порядок лестничную клетку, оригинальные деревянные полы и окна.

Но реставрация реставрацией, а решения умного дома сделают жилье на Ряхни, 4 отвечающим современным требованиям. Отопление в квартирах можно будет регулировать дистанционно с помощью мобильного телефона.

В доме будут двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 28 до 60м2. Как и у многих домов в Кристийне, здесь есть большой зеленый двор, где установят детскую площадку и место для гриля.

Калле Арон, руководитель Scandium Kinnisvara по развитию, сказал: "В Кристийне домов таллиннского типа мало, поэтому мы очень рады восстановить один из них. Кроме заботливой реставрации будет осуществлены работы по современным технологиям. Например, если собственник квартиры собирается отсутствовать продолжительное время, он может отключить отопление в своей квартире. Далее, можно установить день и точное время, когда квартира будет должна нагреться до приятных 23 градусов к вашему приезду. Так что новые квартиры будут максимально удобными и экономичными".

Девелопер проекта - Scandium Kinnisvara, строитель - Stark Ehitus.