Российские ученые изобрели новый метод лечения рака

Наноалмазы объединили с препаратом салиномицином. Это лекарство способно уничтожать раковые стволовые клетки, благодаря чему рост всей опухоли останавливается. Наноалмазы необходимы для распространения препарата по всему организму, ведь метастазы могут появиться почти в любой части тела, пишет meddaily.ru.

Интересно, что наноалмазы могут использоваться и в других областях медицины. Например, с их помощью можно сохранить здоровье зубов. После депульпирования зуба (удаления нерва) пустое пространство заполняется гуттаперчей. Данное соединение используется в стоматологии, так как оно безопасно для организма. Однако иногда полностью избавиться от инфекции в процессе депульпирования не удается. Это может привести к потере зуба.

Гуттаперча не способна противостоять инфекции. Кроме того, она недостаточно жесткая. Исследователи из Университета Калифорнии хотели выяснить, могут ли наноалмазы справиться с этими проблемами. Специалисты провели исследование на зубах больных людей. Ученые добавляли наноалмазы в гуттаперчу.