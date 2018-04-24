вторник, 24 апреля 2018 г.
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Российские ученые изобрели новый метод лечения рака

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ФОТО: JOSEP LAGO/AFP

Российские исследователи начали испытания нового способа лечения злокачественных опухолей. Для доставки противоракового препарата непосредственно к пораженным клеткам предлагается использовать особую углеродную структуру - наноалмаз. Революционный метод был разработан еще в 2010 году, а в настоящее время проходят исследования с участием онкобольных, рассказывает "Vista News".

Наноалмазы объединили с препаратом салиномицином. Это лекарство способно уничтожать раковые стволовые клетки, благодаря чему рост всей опухоли останавливается. Наноалмазы необходимы для распространения препарата по всему организму, ведь метастазы могут появиться почти в любой части тела, пишет meddaily.ru.

Интересно, что наноалмазы могут использоваться и в других областях медицины. Например, с их помощью можно сохранить здоровье зубов. После депульпирования зуба (удаления нерва) пустое пространство заполняется гуттаперчей. Данное соединение используется в стоматологии, так как оно безопасно для организма. Однако иногда полностью избавиться от инфекции в процессе депульпирования не удается. Это может привести к потере зуба.

Гуттаперча не способна противостоять инфекции. Кроме того, она недостаточно жесткая. Исследователи из Университета Калифорнии хотели выяснить, могут ли наноалмазы справиться с этими проблемами. Специалисты провели исследование на зубах больных людей. Ученые добавляли наноалмазы в гуттаперчу.

Сначала исследователи выяснили, что после заполнения зуба новым материалом небольшие щели, в которых могла развиться инфекция, все равно оставались. Потом специалисты оценили эффективность гуттаперчи с наноалмазами, в которых был антибиотик амоксициклин. Оказалось, такие наноалмазы успешно боролись с инфекцией.

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