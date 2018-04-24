Россия получила ответы Британии по делу Скрипаля

"Мы их действительно получили, вчера вечером", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе постпредства.

По словам собеседника агентства, теперь российской стороне необходимо время, чтобы проанализировать полученные ответы.

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон готов до 23 апреля дать ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы ответим как можно скорее, (это произойдет) в течение десяти дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", - сообщил Уилсон.

Он напомнил, что "13 апреля Российская Федерация передала Великобритании список вопросов и настояла на срочности, запросив ответ не позднее 17 апреля".

13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что Москва через Технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери и ждёт ответа в течение десяти дней.

"Мы сегодня потребовали официально, по линии Технического секретариата ОЗХО в рамках выполнения IX Статьи Химконвенции, конкретно - ее пункта 2 - полного сотрудничества в этой сфере. Посмотрим, что в течение десятидневного срока нам ответит Лондон", - сообщил Рябков.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

21 марта МИД РФ передал британской стороне список вопросов по делу Скрипалей. Российская сторона, в частности, требует от Лондона предоставить информацию об обстоятельствах взятия проб у Сергея и Юлии Скрипалей, каким образом проводился анализ этих проб и как в столь короткий срок было определено отравляющее вещество, на основании каких данных было принято решение ввести антидоты. В Москве также потребовали разъяснения, почему по делу Скрипалей "абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием "Новичок" велись в Великобритании, США, Швеции и Чехии".